Прежде чем прийти к такому выводу, эксперты проанализировали данные 179 пациентов из 19 детских больниц. Выборка небольшая, но важно понимать, что дети значительно реже попадают в больницы из-за COVID-19, чем взрослые.

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Исследование проводилось в период с июня по сентябрь 2021 года, когда штамм коронавируса Дельта был наиболее распространенным. 97% участников исследования не были вакцинированы. Около 16% из них нуждались в аппаратах жизнеобеспечения.

По мнению CDC, эти данные "подчеркивают важность вакцинации для защиты молодежи США от тяжелого течения COVID-19".

К слову, недавно Pfizer-BioNTech запросили лицензию у Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на разрешение вакцинации детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Кроме этого, в начале сентября разработчики сообщили о завершении испытаний препарата для вакцинации младенцев.

Вакцинация детей в мире

США, ЕС и Великобритания активно вакцинируют подростков в возрасте от 12 лет. Для иммунизации используют вакцину от компаний Pfizer-BioNTech.

6 сентября на Кубе начали прививать детей в возрасте от 2 лет.

Зато в Словакии иммунизация против коронавируса доступна для всех школьников в возрасте от 5 лет.

В Израиле также позволили вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 5 – 11 лет, но только в том случае, если у них есть серьезные хронические болезни, которые могут осложнить течение COVID-19.

В Украине можно вакцинировать ребенка от 12 лет, но в некоторых случаях. Условия можно посмотреть на сайте Минздрава.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала