Как пищей повлиять на давление
На сердце и сосуды благоприятно влияет здоровое питание. В частности, есть диеты, снижающие высокое давление, например DASH, согласно которой нужно сокращать употребление соли, продуктов и напитков с добавлением сахара и красного мяса.
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Лучше включать в рацион больше фруктов, овощей, обезжиренного молока, цельнозерновых продуктов, рыбы, птицы, бобов и орехов.
Чтобы контролировать высокое кровяное давление, нужно:
- есть продукты с низким содержанием жира, соли и калорий;
- читать этикетки на продуктах – обращать внимание на уровень трансжиров и насыщенных жиров;
- использовать специи и травы, уксус, лимонный или фруктовый сок вместо соли, чтобы придать вкус пище;
- использовать меньше растительного и сливочного масла, маргарина, кондитерского жира и салатных заправок.
Как следить за давлением
Чтобы поддерживать нормальные показатели артериального давления, нужно его измерять хоть раз в год. А если давление периодически повышается – наблюдаться у терапевта: он расскажет о профилактике артериальной гипертензии и при необходимости назначит препараты для лечения.