Предыдущие исследования коронавируса у мужчин

Повышенную уязвимость мужчин к COVID-19 объясняли разными причинами, в частности гормональными. Так, ученые Седарс-Синай предположили, что гендерные различия течения болезней могут быть частично связаны с защитным действием женских половых гормонов, поэтому их можно использовать в лечение мужчин.

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Они попробовали добавить к стандартной терапии пациентов мужчин инъекции прогестерона и даже получили хорошие результаты, но широкого применения этот метод лечения не имел. В другом американском исследовании ученые выдвинули гипотезу, что причина заключается в нехватке тестостерона у мужчин.

Новое исследование

Авторы нового исследования обратили внимание на то, что половая структура смертности заметно отличается в разных штатах США и предположили, что социальные факторы могут играть значительно большую роль. Они проанализировали заболеваемость и смертность во всех штатах в период с апреля 2020 года по май 2021 года, используя уникальную методику, разработанную лабораторией GenderSci в Гарвардском университете.

Коронавирус не так опасен для мужчин, как считалось

Ученые обнаружили, что не менее 30% различий в отношении смертности можно отнести к социальным особенностям в зависимости от региона, таких как уровень доходов, условия труда, уровень образования. Еще 10% отнесли к различиям во времени регистрации случаев заражения и смерти.

Так, в штате Коннектикут смертность среди женщин была выше, чем у мужчин, в течение 22 недель. В штате Нью-Йорк 72,7% смертей среди мужчин произошли весной 2020 года во время первой волны COVID-19, а сейчас показатели летальных исходов выровнялись.

Во многих отчетах органов здравоохранения указывается, что соотношение смертности между мужчинами и женщинами составляет 2:1, однако в рамках данного исследования цифры оказались гораздо скромнее: в среднем 1,14:1. Ученые отметили, что эти данные почти соответствуют разрыва в смертности мужчин и женщин, который был еще до пандемии.