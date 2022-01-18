Курение чаще всего рассматривается как положительный социальный ритуал. Во время перекура люди общаются, лучше узнают друг друга и быстрее становятся приятелями. Ученым давно было интересно, действительно ли эта вредная привычка помогает нам общаться и заводить новых друзей, особенно в долгосрочной перспективе.

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Новое исследование курения

Исследовательская группа Национального института сердца и легких в Имперском колледже Лондона предположила, что курение на самом деле приводит к усилению социальной изоляции и одиночеству. Ученые использовали национально репрезентативную выборку курильщиков старше 50 лет. Исследователи проследили, как в этой группе менялся уровень социальной изоляции и одиночества. Они измеряли показатели на начальном уровне, а затем через 4, 8 и 12 лет.

Одиночество связано с курением

Уже в начале исследования курильщики были более одиноки и социально изолированы по сравнению с некурящими. В частности, они с большей вероятностью жили сами, реже общались с друзьями и семьей вне дома и меньше участвовали в общественной и культурной деятельности.

Кроме того, курение связано со значительно большим сокращением социальных контактов, увеличением социальной изоляции, а также значительным увеличением одиночества через 4 года наблюдения. По сути, не было никаких доказательств в поддержку идеи о том, что курение может быть просоциальным.

Наконец, не было обнаружено существенной связи между курением и любыми потенциальными изменениями в статусе совместного проживания, то есть одинокие люди оставались одинокими и в дальнейшем. Эти результаты не зависели ни от каких выявленных факторов (например, пола или возраста), а также от наличия диагнозов. Ученые сделали вывод, что курение потенциально вредно для различных аспектов психосоциального здоровья.

Ранее исследование доказало, лучшее, что может сделать курильщик для себя и близких — это отказаться от сигарет как можно быстрее. Это уменьшит риск появления этой привычки у их детей.