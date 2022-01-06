Действительно ли лимон содержит много витамина С
Источник:Факты
Не секрет, что витамин С важен и необходим для нашего организма. Он участвует в процессах метаболизма, защищает молекулы от повреждения активными формами кислорода.
Польза витамина С
Витамин С необходим для синтеза гормонов, играющих важную роль в реакции сердечно-сосудистой системы на тяжелую инфекцию. И участвует в процессе усвоения железа.
Внимание Витамины и минералы, которые помогут укрепить иммунитет
Нередко можно узнать, что больше всего витамина С содержится именно в лимоне. Однако это не совсем так.
Лимон – не самый лучший источник витамина С
Диетолог Светлана Фус отметила, что существует немало других продуктов, способных насыщать организм этим витамином. И ориентироваться на употребление только лимонов как источника витамина С зимой не следует.
Обычно люди не потребляют лимон в таком количестве, которое компенсирует потребность организма в этом витамине.
Так, в одной дольке лимона только 3 – 4% дневной нормы аскорбиновой кислоты. А если добавляете лимон в чай, следует знать, что значительная часть витамина разрушается в горячей воде.К примеру, сравним содержание витамина С в среднем апельсине и лимоне. В первом – 70 – 80 мг, а во втором – всего 48 мг.
Как обеспечить организм достаточным количеством витамина С
Следовательно, важно употреблять разнообразные овощи, фрукты и ягоды – свежие, замороженные или квашеные, чтобы постоянно поддерживать в организме достаточную концентрацию витамина С.
Продукты, с помощью которых можно восполнить потребность организма в витамине С:
- 100 г капусты,
- одно яблоко,
- 30 г черной смородины,
- один помидор,
- 40 г болгарского перца,
- 200 г цветной капусты (на пару).
Какие овощи богаты витаминами и минералами: полезные свойства – смотреть видео