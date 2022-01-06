Действительно ли лимон содержит много витамина С

Не секрет, что витамин С важен и необходим для нашего организма. Он участвует в процессах метаболизма, защищает молекулы от повреждения активными формами кислорода.

Польза витамина С

Витамин С необходим для синтеза гормонов, играющих важную роль в реакции сердечно-сосудистой системы на тяжелую инфекцию. И участвует в процессе усвоения железа.

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Нередко можно узнать, что больше всего витамина С содержится именно в лимоне. Однако это не совсем так.

Лимон – не самый лучший источник витамина С

Диетолог Светлана Фус отметила, что существует немало других продуктов, способных насыщать организм этим витамином. И ориентироваться на употребление только лимонов как источника витамина С зимой не следует.

Обычно люди не потребляют лимон в таком количестве, которое компенсирует потребность организма в этом витамине.

Так, в одной дольке лимона только 3 – 4% дневной нормы аскорбиновой кислоты. А если добавляете лимон в чай, следует знать, что значительная часть витамина разрушается в горячей воде.

Как обеспечить организм достаточным количеством витамина С

К примеру, сравним содержание витамина С в среднем апельсине и лимоне. В первом – 70 – 80 мг, а во втором – всего 48 мг.

Следовательно, важно употреблять разнообразные овощи, фрукты и ягоды – свежие, замороженные или квашеные, чтобы постоянно поддерживать в организме достаточную концентрацию витамина С.

Продукты, с помощью которых можно восполнить потребность организма в витамине С:

100 г капусты,

одно яблоко,

30 г черной смородины,

один помидор,

40 г болгарского перца,

200 г цветной капусты (на пару).

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Дневная доза витамина C для мужчин составляет 60 – 90 мг, для женщин 60 – 80 мг. Большинство людей в достаточной степени получают необходимое количество витамина С из сбалансированной диеты.