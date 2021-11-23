Действительно ли можно инфицироваться коронавирусом через глаза

Риск инфицирования коронавирусом через глаза существует. Об этом рассказал известный исследователь рисков заражения вирусами Михаэль Ридикер.

Инфицироваться коронавирусом таким способом обычно можно в случае попадания в глаза крупных капель с коронавирусной инфекцией. При этом мелкие аэрозоли обычно проникают через легкие.

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Этот путь передачи играет роль преимущественно для крупных капель. Для мелких аэрозолей гораздо важнее путь через легкие, поскольку они имеют огромную площадь поверхности,

– заметил Михаэль Ридикер.

К слову, в октябре ученые из Германии нашли еще одно подтверждение того, что коронавирус может проникать в сетчатку глаза и размножаться там.

Как проводилось исследование:

Ученые использовали органеллы сетчатки человека – трехмерные культуры тканей из стволовых клеток человека, которые напоминают орган по морфологии и функциям.

Зрелые органеллы сетчатки подвергли воздействию SARS-CoV-2 и детально изучили их, сравнивая с контрольными (неинфицированными) образцами.

С помощью анализа ПЦР ученые обнаружили в инфицированных образцах рибонуклеиновую кислоту вируса. Для измерения активных вирусных концентраций ученые использовали анализ вирусных бляшек, которые продуцировались зараженными органеллами.

Биологи пояснили, что появление вирусных бляшек указывало на "формирование нового вирусного потомства".

О том, что SARS-Cov-2 может проникать в глаза и сохраняться там довольно длительное время, стало известно еще в начале пандемии. В апреле прошлого года итальянские ученые обнаружили SARS-CoV-2 в выделениях глаз пациентки.