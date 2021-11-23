Действительно ли можно инфицироваться коронавирусом через глаза
Источник:Tages-Anzeiger
Риск инфицирования коронавирусом через глаза существует. Об этом рассказал известный исследователь рисков заражения вирусами Михаэль Ридикер.
Инфицироваться коронавирусом таким способом обычно можно в случае попадания в глаза крупных капель с коронавирусной инфекцией. При этом мелкие аэрозоли обычно проникают через легкие.
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Этот путь передачи играет роль преимущественно для крупных капель. Для мелких аэрозолей гораздо важнее путь через легкие, поскольку они имеют огромную площадь поверхности,
– заметил Михаэль Ридикер.
К слову, в октябре ученые из Германии нашли еще одно подтверждение того, что коронавирус может проникать в сетчатку глаза и размножаться там.
Как проводилось исследование:
- Ученые использовали органеллы сетчатки человека – трехмерные культуры тканей из стволовых клеток человека, которые напоминают орган по морфологии и функциям.
- Зрелые органеллы сетчатки подвергли воздействию SARS-CoV-2 и детально изучили их, сравнивая с контрольными (неинфицированными) образцами.
- С помощью анализа ПЦР ученые обнаружили в инфицированных образцах рибонуклеиновую кислоту вируса. Для измерения активных вирусных концентраций ученые использовали анализ вирусных бляшек, которые продуцировались зараженными органеллами.
- Биологи пояснили, что появление вирусных бляшек указывало на "формирование нового вирусного потомства".
О том, что SARS-Cov-2 может проникать в глаза и сохраняться там довольно длительное время, стало известно еще в начале пандемии. В апреле прошлого года итальянские ученые обнаружили SARS-CoV-2 в выделениях глаз пациентки.