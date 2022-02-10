Вспышки лихорадки Эбола и Зика показали, что женщины чаще сталкиваются с неравным доступом к ресурсам и медицинскому обслуживанию и имеют ограниченные возможности для принятия решений о своем здоровье и финансах. COVID-19 ничем не отличается. Недавние исследования показали, что случаи COVID-19 и случаи смерти среди женщин могут быть занижены в странах с более высокой гендерной дискриминацией.

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Гендерные различия в показателях COVID-19

Чтобы изучить влияние пандемии COVID-19 на гендерные различия в состоянии здоровья, исследователи проанализировали показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 среди мужчин и женщин в 133 странах с 2020 до 2021 года.

Они обнаружили, что в большинстве стран, таких как США, Нидерланды, Франция, Украина и Армения уровень инфицирования женщин примерно одинаковый или даже немного выше.

Но 14% исследованных стран сообщили о более чем 65% случаев заболевания на COVID-19 и смерти среди мужчин. Например, 88% подтвержденных случаев COVID-19 в Бахрейне и 85% в Катаре зафиксировали среди мужчин. Так же более 74% от общего количества смертей от COVID-19 в Чаде, Бангладеш, Малави и Пакистане приходится на мужчин.

После тщательного анализа ученые обнаружили, что биологические различия жителей разных стран не могут объяснить эти тенденции. Вместо этого социальные факторы, такие как более высокая гендерная дискриминация в семье и ограниченный доступ к богатству и образованию, были в значительной степени связаны с большими различиями в заболеваемости и смертности от COVID-19 среди мужчин и женщин.

Гендерные нормы играют роль в том, какие возможности и ресурсы доступны для разных людей. Женщины часто выпадают из системы здравоохранения из-за гендерных предубеждений и более низкого социально-экономического положения.

Во многих странах женщины прибегают к неформальным или нелицензированным поставщикам медицинских услуг и недорогим лекарстам, тогда как мужчины тратят большую часть семейных ресурсов на собственные нужды. А в некоторых частях света мужчина или отец женщины должен дать согласие, прежде чем она сможет получить медицинскую помощь.

Когда женщины имеют меньшую независимость и способность принимать решения относительно своей жизни, им приходится полагаться на членов своей семьи в плане доступа к медицинскому обслуживанию. В обществах, где женщины обесценены и не имеют права принимать решения, домашнее хозяйство может быть более приоритетным, чем тестирование на COVID-19 и пребывание в больнице.

Поэтому ученые предположили, что страны сообщают о большем количестве случаев заболевания и смертности от COVID-19 среди мужчин из-за занижения данных о случаях заболеваемости и смертности среди женщин.

Забывают не только о женщинах

Кроме этого, источник данных, проработан учеными, не учитывает трансгендеров и небинарных людей. Данные на уровне стран о гендерных различиях в доступе к медицинской помощи при других заболеваний и методов лечения также отсутствуют.

Европейский офис ВОЗ призвал страны собирать гендерные данные через свои информационные системы здравоохранения, но большинство стран этого до сих пор не делают.

Хотя наши результаты действительно показывают сильную связь между гендерными нормами и различиями в состоянии здоровья COVID-19, они не доказывают причинно-следственной связи, как это сделал бы контролируемый эксперимент. Однако такие исследования невозможны во время пандемии. И результаты могут варьироваться в зависимости от региона из-за культурных и социальных различий,

– говорится в публикации.

Например, одно недавнее исследование показало, что в США от COVID-19 умирает больше мужчин, чем женщин, потому что они с меньшей вероятностью следуют рекомендациям по использованию масок и социальному дистанцированию.

Несмотря на эти ограничения, очевидно, что социальные факторы играют роль в результатах лечения COVID-19. Игнорирование гендерных предубеждений в здравоохранении может ухудшить ситуацию неравенства.