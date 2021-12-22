Действительно ли мужчины умнее женщин: ответ биологов

Социального успеха значительно чаще достигают мужчины, чем женщины. Мужчины преобладают среди руководителей крупных корпораций, в политике, научных кругах и даже в IT-сфере.

Много людей, среди которых в основном мужчины, объясняют это тем, что мужчины якобы просто умнее женщин. Между тем исследователи из Австралии не нашли никаких биологических оснований для того, чтобы так считать.

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Сексизм или биология

То, что женщина от природы имеет меньшие когнитивные способности, чем мужчина – распространенное мнение. Мол, ее предназначение – не добиваться успеха, а растить детей, дарить миру красоту и создавать домашний уют. Особенно это утверждение укрепилось в XIX веке благодаря Генри Хэвлоку Эллису – английскому врачу, который стоял у истоков сексологии.

Он думал, что больший мозг мужчин – причина лучших когнитивных способностей. Но с тех пор прошло много времени, и уже давно известно, что имеет значение не столько размер мозга, как, к примеру, число нейронов.

Размер мозга играет решающую роль только в соотношении с массой тела. К примеру, мозг слона намного больше мозга человека, но это не значит, что слон умнее человека. Мозг мужчины крупнее мозга женщины, потому что мужчины, как правило, весят больше.

Анализ показывает, что пол не имеет значения

Ученые из Австралийского национального университета провели метаанализ 204 исследований биологических различий индивидуальных черт, связанных с полом у 220 видов животных (не относящихся к человекообразным приматам), и определили, что разницы практически нет.

Анализ проводили по пяти индивидуальным чертам:

смелость,

агрессия,

активность,

социальность,

любопытство.

Ни у одного из видов животных не наблюдалось значительных биологических различий, связанных с индивидуальными чертами. Их нашли только по отдельным характеристикам: морфологии тела или иммунитета.

Основываясь на наших данных, если мы предположим, что люди похожи на других животных, существует вероятность, что в этом мире будет столько же женщин с высокими достижениями, сколько мужчин с такими. Исходя из этой же логики, есть такая же высокая вероятность того, что такое же количество мужчин и женщин будут иметь низкие показатели достижений,

– заявила биолог и ведущая автор исследования Лорен Харрисон из Австралийского национального университета.

Почему же мужчины чаще преуспевают

Более высокий процент социальных достижений среди мужчин ученые объясняют не биологией, а культурой. Женщины действительно чаще занимаются домом и детьми, а мужчины добывают средства. Вторые чаще "выходят в свет", поэтому чаще всего проявляют себя в нем. Так происходит не потому, что кто-то умнее, а потому, что так "разделило роли" общество.

Также стоит добавить, что многие века женщины не имели права на образование, им не давали права голосовать, и они не могли занимать руководящие должности (а в некоторых частях мира это продолжается до сих пор). В частности, до XIX века право на голосование предоставлялось женщинам локально и, как правило, сопровождалось дополнительными ограничениями. Не удивительно, что благодаря патриархату мужчины больше закрепились в истории, получив статус более умных. Из-за этого даже в цивилизованном мире до сих пор существует стереотипное отношение к женщинам.

К примеру, в конце 90-х автора серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг попросили указывать инициалы Дж. К. Роулинг, чтобы читатели не поняли, что она женщина.