Когда говорится о здоровом образе жизни, специалисты советуют проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Казалось бы, простая задача, но людям, которые заняты работой, в основном трудно достичь такого результата.

Выяснилось, что этот показатель в 10 тысяч шагов может быть меньше, но так же полезным для здоровья. Это доказывают новые исследования ученых.

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Откуда появился показатель в 10 тысяч шагов

Целевой показатель в 10 тысяч шагов в день появился благодаря кодовому шагомеру, проданном в 1965 году японской компанией Yamasa Clock. Прибор получил название Manpo-kei, что в переводе так значит – 10 тысяч шагов.

На самом деле, это был маркетинговый ход. И когда устройство распространилось по всему миру, такой показатель стал ежедневной целью, которую применяют для ежедневных показателей активности с помощью популярных умных часов.

Почему полезно столько ходить

С тех пор провели ряд исследований показателя в 10 тысяч шагов в день. Некоторые из них показали, что он хорошо влияет на работу сердца, улучшает психическое здоровье и даже снижает риск диабета.

Считается, что в среднем средний человек проходит примерно 100 шагов в минуту. Это означает, что для достижения цели нужно затратить примерно 2 – 3 часа.



В среднем человек проходит 100 шагов в минуту / Фото unsplash

Достаточно 4400 шагов

Недавнее исследование Гарвардской медицинской школы показало, что в среднем примерно 4400 шагов в день достаточно, чтобы значительно снизить риск смерти у женщин.

Во время опыта люди сначала ежедневно проходили примерно 2700 шагов, постепенно увеличивая этот показатель до 7500 шагов в день. Чем больше шагов проходили люди, тем меньше был риск их смерти. Интересно, что высокий показатель ходьбы дополнительных преимуществ не давал. Однако, пока неизвестно, можно ли будет увидеть подобные результаты у мужчин.



4400 шагов в день тоже положительно влияет на здоровье / Фото unsplash

Не менее 5 000 шагов в день

В то же время недавние исследования Техасского университета также продемонстрировали, что если вы ходите менее 5 000 шагов в день, ваше тело уменьшает способность метаболизировать жир на следующий день.

Это также подтверждает предыдущее исследование, которое показало, что люди, которые ходили менее 4 000 шагов в день, не могли вернуть назад сниженный жировой обмен.

Сидение убивает

Хотя Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым делать по крайней мере 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю (или 75 минут энергичных физических нагрузок), исследования также показывают, что даже упражнения с низкой интенсивностью могут улучшить ваше здоровье. Это означает, что ваши шаги в течение дня могут способствовать вашим 150 минутам целевой активности.

Занятия также могут помочь уменьшить вред от длительного сидения. Исследования показали, что люди, которые сидели по 8 и более часов ежедневно, имели на 59% повышенный риск смерти по сравнению с теми, кто сидел менее 4 часов в день. Однако они также обнаружили, что если люди делали 60 – 75 минут в день физической активности средней интенсивности, это устраняло этот повышенный риск смерти. Поэтому потенциальная быстрая ходьба может смягчить негативные последствия слишком долгого сидения.



Длительное сидение повышает риск смерти / Фото unsplash

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Как увеличить свою ежедневную активность: советы

Принимая во внимание новые исследования, можно сделать вывод, что для здоровья организма не обязательно проходить ежедневно 10 000 шагов. По крайней мере половины от этого показателя будет достаточно. Если вы хотите увеличить свою физическую активность, воспользуйтесь советами ниже.

Если есть возможность, идите на работу пешком, или какую-то часть дороги. Для этого просто выйдите из транспорта на несколько остановок раньше.

или какую-то часть дороги. Для этого просто выйдите из транспорта на несколько остановок раньше. Вместо лифта поднимитесь по лестнице.

Встречайтесь с друзьями вне дома или кафе, а в парке , где вы сможете вдоволь нагуляться. К тому же вы сможете побыть на свежем воздухе.

, где вы сможете вдоволь нагуляться. К тому же вы сможете побыть на свежем воздухе. Если вы работаете из дома, вы можете принять участие в программе онлайн-тренировок. Преимуществом таких занятий является то, что вы можете самостоятельно регулировать нагрузку, в зависимости от вашего самочувствия. А учитывая, что даже небольшие физические нагрузки положительно влияют на ваше здоровье, регулярные физические нагрузки будут стимулировать его.



Упражнения низкой интенсивности также положительно влияют на здоровье / Фото unsplash