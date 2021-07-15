Действительно ли от антидепрессантов набирают вес

Увеличение веса – возможный побочный эффект многих антидепрессантов, но не всех. К тому же каждый человек по-разному реагирует на антидепрессанты: одни люди набирают вес, а другие – нет.

Почему из-за антидепрессантов полнеют, до сих пор не известно. Известно, что некоторые препараты с большей вероятностью приводят к набору веса, чем другие.

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От каких антидепрессантов набирают вес

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), которые назначают чаще всего. Они имеют мало побочных эффектов, но некоторые препараты, например пароксетин, могут вызвать увеличение веса.

Трициклические и тетрацикличные антидепрессанты, такие как амитриптилин, имипрамин и доксепин. Их используют реже, чем СИОЗС, потому что у них больше побочных эффектов. Среди них запор, сонливость, набор веса.

Ингибиторы моноаминоксидазы, такие как фенелзин. У них много побочных эффектов, в том числе и увеличение веса. Тем, кто их принимает, приходится избегать некоторых лекарств и продуктов, например сыров, колбасы, сои и другой пищи с высоким содержанием тирамина и тирозина.

Атипичные антидепрессанты – лекарства,которые не классифицируются в другие группы. Один из них, миртазапин, повышает аппетит и способствует увеличению веса. Не все препараты из перечисленных категорий приводят к набору веса. Например, у бупропиона, атипичного антидепрессанта, нет такого побочного эффекта.

Почему увеличивается вес

На вес влияют не только антидепрессанты, но и состояние человека.

Симптомы депрессии у людей проявляются по-разному. Например, кто-то переедает, поэтому набирает вес. Кому-то, наоборот, есть не хочется – и он худеет. А потом он начинает принимать антидепрессанты, поэтому улучшается настроение, появляется аппетит, что приводит к естественному увеличению веса.

Иногда набор килограммов не связан с депрессией или лекарствами. Взрослые люди, как правило, набирают вес с возрастом.

У людей с депрессией часто меняется образ жизни. Исчезают силы на спорт, прогулки, трудно даже поднять себя с кровати. Если активностей стало меньше, а еды больше, то вес может расти. Потому что человек потребляет больше калорий, чем сжигает в течение дня.