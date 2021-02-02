Действительно ли от пива растет живот
Так называемый "пивной живот" – это абдоминальный, или верхний тип ожирения, при котором жир откладывается в области талии и верхней части туловища.
Источник: Mayo clinic
Почему появляется "пивной живот"
Несмотря на название, такое ожирение вызывает не только пиво. Любые калории – алкоголь, сладкие напитки или большие порции еды – увеличивают количество жира на животе.
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Если употреблять больше калорий, чем сжигать, это приведет к жировым отложениям.
Пиво, как и любой другой алкогольный напиток, может косвенно влиять на увеличение обхвата талии – например, если пить его с пиццей, гренками или другой высококалорийной и жирной пищей. Употребление алкоголя может повлиять на способность организма эффективно сжигать жир – печень будет расщеплять алкоголь, прежде чем дойдет до жира.
Кроме того, на накопление жира на животе может влиять старение. С возрастом человек теряет мышечную ткань, особенно если она неактивна. Потеря мышечной массы, также снижает скорость сжигания калорий. Это мешает поддерживать здоровый вес. Согласно рекомендациям по питанию для американцев, мужчинам в возрасте 50 лет нужно примерно на 200 килокалорий в день меньше, чем в 30 лет.
В чем опасность "пивного живота"
По информации Drugs, проблема с жиром на животе заключается в том, что он не только подкожный, а включает также висцеральный жир, который находится глубоко внутри живота и окружает внутренние органы.
Независимо от общего веса, большое количество жира на животе увеличивает риск:
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- повышенного артериального давления;
- инсулинорезистентности – снижение чувствительности инсулинозависимых клеток к действию инсулина;
- диабета 2 типа;
- колоректального рака;
- апноэ во сне;
- преждевременной смерти по любой причине.
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