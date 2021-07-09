Польза пастеризованных молочных продуктов

Процесс нагревания при ультрапастеризации и пастеризации снижает эффективность некоторых ферментов в молоке, но они не столь важны для здоровья человека. В пастеризованном молоке бывает меньше питательных веществ, но обычно их можно получить из других источников.

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Например, содержание витамина С уменьшается при пастеризации, но сырое молоко – не основной источник этого витамина. Кроме того, некоторые производители часто обогащают пастеризованное молоко витамином D, который помогает усваиваться кальцию. В необогащенном молоке концентрация этого витамина меньше.

Что делать, если не хотите пастеризованные продукты

Если, несмотря на опасность инфицирования болезнетворными бактериями, вы выбираете непастеризованные молоко или сливки, убедитесь, что эти продукты хранятся в холодильнике, потому что их срок годности строго ограничен и они могут быстро испортиться.

На упаковках с сырым молоком должны быть отметки о том, что его не пастеризовали. Если есть такая метка, это означает, что продукт может содержать вредные бактерии, которые вызывают пищевое отравление или инфекционное заболевание.

Если метки нет, можно уточнить у фермера есть разрешение на продажу, и расспросить об условиях хранения молока.

Помните, что и другие молочные продукты могут изготавливаться из непастеризованного молока, в том числе некоторые сыры, поэтому обязательно проверяйте упаковку и этикетки.

Особенно склонны к пищевым отравлениям дети, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди. Им рекомендуется пить только пастеризованное или ультрапастеризованное молоко.