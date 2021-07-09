Действительно ли пастеризованные молочные продукты менее полезны
Источник:NHS
Пастеризация – это процесс термической обработки, который необходим для уничтожения бактерий и предотвращения пищевого отравления. Во время пастеризации молоко нагревают до 70 – 75 градусов 20 секунд. Ультрапастеризация – это примерно то же самое, только молоко за несколько секунд нагревают до 150 градусов.
Польза пастеризованных молочных продуктов
Процесс нагревания при ультрапастеризации и пастеризации снижает эффективность некоторых ферментов в молоке, но они не столь важны для здоровья человека. В пастеризованном молоке бывает меньше питательных веществ, но обычно их можно получить из других источников.
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Например, содержание витамина С уменьшается при пастеризации, но сырое молоко – не основной источник этого витамина. Кроме того, некоторые производители часто обогащают пастеризованное молоко витамином D, который помогает усваиваться кальцию. В необогащенном молоке концентрация этого витамина меньше.
Что делать, если не хотите пастеризованные продукты
- Если, несмотря на опасность инфицирования болезнетворными бактериями, вы выбираете непастеризованные молоко или сливки, убедитесь, что эти продукты хранятся в холодильнике, потому что их срок годности строго ограничен и они могут быстро испортиться.
- На упаковках с сырым молоком должны быть отметки о том, что его не пастеризовали. Если есть такая метка, это означает, что продукт может содержать вредные бактерии, которые вызывают пищевое отравление или инфекционное заболевание.
- Если метки нет, можно уточнить у фермера есть разрешение на продажу, и расспросить об условиях хранения молока.
- Помните, что и другие молочные продукты могут изготавливаться из непастеризованного молока, в том числе некоторые сыры, поэтому обязательно проверяйте упаковку и этикетки.
Особенно склонны к пищевым отравлениям дети, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди. Им рекомендуется пить только пастеризованное или ультрапастеризованное молоко.