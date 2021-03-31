Всем в детстве говорили, что нельзя смотреть телевизор, сидя к нему очень близко. Якобы можно испортить зрение светом, который излучает экран. Миф об этом нельзя назвать правдивым.

Синий свет и повреждение зрения

Экран телевизора, как и любой другой, излучает синий свет. Это видимый свет с короткой длиной волны и высокой энергией.

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Именно его и боятся: мол, он сильнее проникает под кожу и в глаза. Поэтому используют специальные фильтры для телефона или покупают очки, которые блокируют излучение от монитора. При этом синий свет жизненно важен для зрения: он помогает распознавать цвета объектов и их контрастность.

Но реальная опасность синего света появляется, только если долго, до пятен на лице, смотреть на сварку или солнце. Научных доказательств, что синий свет от экранов может ослепить, нет. Даже если весь день провести перед телевизором, излучение будет меньше, чем нужно для повреждения сетчатки.

Но синий свет влияет на природные циклы сна и бодрствования. Ночью из-за него вырабатывается меньше мелатонина, потому что глазам и мозгу кажется, что наступил день. Поэтому, если перед сном посмотреть много серий любимого сериала, потом может быть сложно заснуть.

Как защитить глаза

Источник: OPTO

Когда мы долго смотрим в экраны, наши глаза устают, потому что мы забываем моргать. От этого глаза увлажняются, и это помогает снять нагрузку. Получается так: смотришь в экран восторженно – реже моргаешь. Реже моргаешь – глазные мышцы устают. Мышцы устают – зрение ухудшается.

Поэтому офтальмологи рекомендуют делать перерывы: отводить глаза от экрана во время рекламы или смотреть в окно между сериями. Можно снимать напряжение по правилу "20 – 20 – 20": каждые 20 минут отвлекаться от экрана на 20 секунд, глядя на предмет, который в 6 метрах от вас.