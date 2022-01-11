Действительно ли розовая соль полезнее обычной

Розовую соль, которую также называют гималайской, добывают в Пакистане. Розовый цвет ей придают минералы: хром, железо, цинк, магний. Пока нет доказательств, что она имеет хоть какую-то пользу.

Что известно о розовой соли

Гималайскую розовую соль добывают в горах соленого хребта в отдаленном регионе Пенджаб в Пакистане, к югу от Исламабада. Это форма каменной соли, которая приобретает розовый цвет от примесей, содержащихся в соли.

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Гималайская розовая соль добывалась в течение сотен лет, по крайней мере с XIII века, и исторически использовалась для приготовления и консервирования пищи.

Ее микроэлементы придают соли розовый оттенок, который может варьироваться от нежного розового цвета до яркого розового. Розовая соль мелкого помола выглядит светлее.

Польза розовой соли

Как и обычная поваренная, розовая гималайская соль в основном состоит из хлорида натрия. Обычная поваренная соль содержит 581 мг натрия на 1/4 чайной ложки, а гималайская розовая соль – 388 миллиграммов. Это несоответствие связано с тем, что из-за толстого помола розовая соль менее плотная, чем столовая. Но если сравнить одну и другую соль по весу, то окажется, что они содержат одно и то же количество натрия.

Еще в гималайской соли есть минералы и микроэлементы, которых нет в обычной соли, но в мизерных количествах, которые не могут влиять на здоровье.

Некоторые ученые предполагали, что гималайская соль регулирует уровень сахара в крови, улучшает качество сна и помогает при респираторных заболеваниях, но доказательств этого нет.

Кроме того, нет исследований, где бы сравнивали, как розовая гималайская и обычная поваренная соль влияют на здоровье, поэтому доказанных преимуществ у гималайской соли нет.