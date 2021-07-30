В то же время известно, что социальные факторы сами по себе могут влиять на уровень тестостерона. Например, хронический стресс способствует его снижению.

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В этом случае причиной низкого социального положения может оказаться скорее сам стресс и изменения в здоровье, которые он может вызвать. С другой стороны, уровень тестостерона может повышаться, если человек положительно воспринимает свой социально-экономический статус. То есть, показатели тестостерона могут быть не причиной успешности, а ее следствием.

Новое исследование

Чтобы узнать, действительно ли тестостерон влияет на успеваемость, ученые из Великобритании и Норвегии провели обширное исследование с использованием генетических методов.

Ученые выбрали среди участников британского биобанка более 306 тысяч человек. Они выделили среди них людей с генетическими вариантами, которые связаны с высоким уровнем тестостерона. У них на высокую концентрацию гормона не должны были повлиять социальные и другие условия. Поэтому данные могут с большой степенью надежности свидетельствовать о том, связан ли тестостерон с успешностью.

Тестостерон не влияет на успеваемость

Ученые фокусировались на связи тестостерона с доходом, характером работы, местом жительства, квалифицированностью, склонностью к риску и состоянием здоровья. Оказалось, что генетически детерминированный высокий уровень тестостерона почти не связан ни с каким из этих показателей у мужчин и женщин.

Авторы исследования считают, что вопрос влияния тестостерона на жизнь человека окружен мифами. Этот гормон не так важен для социально-экономического статуса, как принято считать.