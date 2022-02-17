Феномен появился после исследования 1971 года, в котором заключили, что менструальный цикл девушек-соседок синхронизируется под действием феромонов и фаз луны.
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Миф о синхронизации цикла
Синхронизацию менструального цикла изучала психолог Марта МакКлинток в группе девушек-соседок в общежитии. Она считала, что якобы девушки выделяют феромоны, молекулы которых улавливают соседки по комнате, и в результате синхронизируется менструальный цикл.
Также Марта МакКлинток предположила, что на цикл влияет луна. В этом исследовании были ошибки, и это не раз указывали другие ученые, но, несмотря на это, миф распространился.
Синхронизация менструальных циклов – это скорее случайность. У женщин разная длина цикла, и он может сбиваться, пересекаться и расходиться. Если женщины живут вместе не менее года, то их менструальные циклы, вероятно, будут совпадать несколько раз.
Что влияет на менструальный цикл
- противозачаточные таблетки. Они изменяют уровни прогестерона и эстрогена в организме и влияют на время наступления менструации;
- сильный стресс. Постоянная обеспокоенность или тревога по поводу проблем дома и на работе иногда могут задерживать менструацию;
- хроническая заболевание. Жизнь с постоянными проблемами со здоровьем и прием некоторых лекарств может сделать менструальный цикл нерегулярным;
- анорексия или булимия – строгий контроль калорий влияет на длительность менструации;
- интенсивные упражнения. Месячные могут прерываться, если при больших спортивных нагрузках не следить за питанием.