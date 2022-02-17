Действительно ли у женщин, которые много времени проводят вместе, синхронизируются циклы

Нет достоверных исследований, подтверждающих теорию, что на менструальный цикл влияет жизнь с кем-то или притяжение луны.

Феномен появился после исследования 1971 года, в котором заключили, что менструальный цикл девушек-соседок синхронизируется под действием феромонов и фаз луны.

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Миф о синхронизации цикла

Синхронизацию менструального цикла изучала психолог Марта МакКлинток в группе девушек-соседок в общежитии. Она считала, что якобы девушки выделяют феромоны, молекулы которых улавливают соседки по комнате, и в результате синхронизируется менструальный цикл.

Также Марта МакКлинток предположила, что на цикл влияет луна. В этом исследовании были ошибки, и это не раз указывали другие ученые, но, несмотря на это, миф распространился.

Синхронизация менструальных циклов – это скорее случайность. У женщин разная длина цикла, и он может сбиваться, пересекаться и расходиться. Если женщины живут вместе не менее года, то их менструальные циклы, вероятно, будут совпадать несколько раз.

Что влияет на менструальный цикл