Действительно ли уколы эффективнее таблеток

Лекарства могут быть эффективными в любой форме. В зависимости от заболевания и состояния пациента врач решает, какая лекарственная форма больше подходит.

Преимущества и недостатки таблеток и инъекций

Врачи считают, что принимать лекарство внутрь – в виде таблеток, капсул или драже – безопаснее, удобнее и дешевле. Поэтому такие препараты назначают чаще. Но за то, что они проходят через пищеварительный тракт, некоторые препараты могут начать всасываться во рту и желудочно-кишечном тракте, поэтому не попадут в кровь в нужной дозировке.

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Большинство лекарств абсорбируются из тонкого кишечника: проходят через его стенку и попадают в печень, а затем через кровоток до места назначения. При этом стенки кишечника и печени химически изменяют многие препараты и уменьшают количество действующего вещества, которое попадает в кровоток. Поэтому некоторые препараты вводят в виде инъекций, чтобы действующее вещество попало прямо в кровь или внутримышечно.

Способ поступления и эффективность препарата зависят от его химических свойств. Когда человек принимает лекарства внутрь, пища и другие препараты в пищеварительном тракте могут влиять на количество и скорость всасывания. Поэтому некоторые препараты нужно принимать натощак, другие – с пищей, третьи нельзя принимать вместе с другими лекарствами, а некоторые вообще нельзя принимать в виде таблеток. Точно так же некоторые лекарства действуют только в твердой форме.

Когда нельзя применять таблетки

человек без сознания, у него рвота или он не может глотать, например из-за рака гортани;

лекарство нужно вводить быстро, точной или высокой дозировкой. Например, если нужно поддерживать постоянную концентрацию препарата в крови, то лучше непрерывно вводить его с помощью внутривенного капельного вливания, чем пить таблетки;

лекарство плохо всасывается из пищеварительного тракта.

Когда врач подбирает способ приема лекарства, он отталкивается от цели лечения. Например, после операции он может назначить обезболивающее внутривенно капельно – так препарат сразу же попадет к болевым рецепторам и подействует. Но если у человека хроническая болезнь и стабильное состояние, то ему неудобно каждый день делать уколы. Поэтому здесь больше подойдут лекарства в таблетках или капсулах.