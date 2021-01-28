Ученые из Австралии обнаружили, как ограничение белка в рационе влияет на долголетие. Выяснилось, что дело не в белках вообще.

Источник: eLife

Ранее считалось, что долголетию способствует диета с низким содержанием белков и высоким количество углеводов. Но ученые из Университета Монаша, что в Австралии, пришли к неожиданным выводам.

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Так, ранее научное сообщество было убеждено, что диета с высоким содержанием белка способствует быстрой передаче ключевых питательных веществ – холестерина, необходимого для размножения. Происходит поедание своего же организма, в результате чего сокращается продолжительность жизни. Зато пища с низким содержанием белка, наоборот, способствует долголетию путем снижения воспроизведения, которое вредит организму.

Но во время экспериментов ученые обнаружили, что дело вовсе не в белке и не в размножении.

Как проводилось исследование:

Плодовых мушек посадили на диету с высоким содержанием белка, что приводило к скорости воспроизведения, а значит, истощало запасы холестерина у самок.

Но потом ученые добавили к тому же рациону дополнительные компоненты холестерина. И тогда никакого сокращения продолжительности жизни не произошло.

То есть исследователи установили, что в этих процессах важен не сам белок, а другие компоненты, которые лишь косвенно зависят от питательных веществ.

Выводы ученых:

Исследователи заявили, что если добавить к белковому рациону холестерин, то сокращение жизни не произойдет. Но важно понимать, что эти результаты пока нельзя применить к людям, ведь дрозофилы имеют иную потребность в холестерине. В отличие от человеческого, их организм не вырабатывает его самостоятельно.

Наша работа приближает к пониманию механических основ диетических манипуляций и процесса старения. Люди ограничивают потребление калорий в надежде прожить дольше и здоровую жизнь. Исследование показывает, что, возможно, они не должны есть меньше пищи, чтобы жить дольше,

– говорится в исследовании.