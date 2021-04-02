2 апреля – Всемирный День распространения знаний об аутизме. Такие люди с первых месяцев жизни, отличаются некоторыми особенностями развития. Поэтому чрезвычайно важно распознать эти особенности в раннем возрасте, чтобы вовремя скорректировать.

Здоровье 24 пообщалось с Инной Сергиенко – мамой подростка с аутизмом и основательницей международной общественной организации "Ребенок с будущим" и консулом "Аутизм Европа", чтобы ответить на самые важные вопросы об этом расстройстве.

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Как часто бывает аутизм

По статистке ВОЗ, один случай аутизма случается на 160 детей. Эту статистику сформировали еще в 2012 году, и она будет пересматриваться в ближайшее время – в сторону увеличения количества случаев. Есть также статистика от Центров по контролю и профилактике заболеваний США, опубликованная в начале 2020 года: один случай на 54 ребенка.

Как можно объяснить рост случаев аутизма

Есть несколько факторов:

Первое : научились диагностировать. Проявления аутизма схожи с целым рядом психиатрических расстройств и диагнозов, поэтому он часто "скрывался". Детям ставили сенсомоторную алалию, органическое поражение головного мозга, шизофрению и другие вместо аутизма. Сегодня знания врачей углубляются, они знают как диагностировать, поэтому очевидным является рост фиксированных случаев.

: научились диагностировать. Проявления аутизма схожи с целым рядом психиатрических расстройств и диагнозов, поэтому он часто "скрывался". Детям ставили сенсомоторную алалию, органическое поражение головного мозга, шизофрению и другие вместо аутизма. Сегодня знания врачей углубляются, они знают как диагностировать, поэтому очевидным является рост фиксированных случаев. Второе: общее количество детей с особенностями развития по мировой статистике не меняется – их около 5%. Однако внутри этого количества происходит перераспределение между различными нарушениями. Поэтому у этих 5% детей с аутизмом стало больше лишь в связи с тем, что врачи и родители больше знают.

Почему возникает аутизм

Доказано, что большинство случаев аутизма наследственно обусловлены, однако точные механизмы наследования до настоящего времени неизвестны. Единственное, что можно утверждать – это то, что наследуется не сам аутизм, а предпосылки к его развитию. Будут они реализованы или нет – во многом зависит от внешних обстоятельств, которые, вероятно, являются не причиной, а условиями развития аутизма.

Появлению признаков аутизма в возрасте до 2-2,5 лет иногда предшествуют:

различные патологии беременности;

родовые травмы, асфиксия во время родов;

факторы, которые действуют после рождения.

Прививки от любых заболеваний не вызывают аутизм. Знаменитый миф появился в 1998 году после публикации исследования, где высказывалось приблизительная возможность связи вакцины против кори, паротита, краснухи (КПК) и аутизма. Эксперты обнаружили в статье серьезные ошибки и намеренные искажения, поэтому публикация была отозвана. Однако она вызвала серьезную панику в массах, которая вызвала отказ от прививок. И привела только к одному – новым вспышкам инфекционных заболеваний.

Признаки аутизма

Прежде всего, такой ребенок избегает всех видов взаимодействия со взрослыми:

не прижимается к матери, когда находится на руках;

не протягивает руки и не тянется к ней;

не смотрит в глаза, избегая прямого взгляда;

не реагируют на звуки, на свое имя.

У детей с таким расстройством часто преобладает периферийное зрение (лучше воспринимают пространство вокруг фиксированной точки, чем саму точку).

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Дети с аутизмом могут быть и высокоинтеллектуальными и с нарушением развития, могут быть одаренными в какой-то области (музыка, математика), но при этом не иметь простейших бытовых и социальных навыков. Один и тот же ребенок в разных ситуациях может быть неуклюжим, а может демонстрировать удивительную моторную ловкость.

К какому специалисту идти родителям, у которых возникли сомнения

Первым проблемы должен заподозрить педиатр, или семейный врач, обслуживающий семью. В 18 месяцев нужно пройти тест М-Chat – так рекомендует протокол.

Инна Сергиенко “Он есть в интернете, мы как международная общественная организация "Ребенок с будущим" в свое время распространяли его медицинскими учреждениями, и врачи о нем знают.”

Если сомнения возникли у родителей, нужно обратиться либо к детскому неврологу, либо к психиатру. Диагноз "аутизм" невролог не ставит – только психиатр. Но невролог может посмотреть и направить к психиатру, если это нужно.

В каком возрасте диагностируют аутизм

Официально в Украине аутизм диагностируют после 5 лет, до этого – "подозрение на аутизм". Чем раньше диагностировать, тем лучше, ведь более ранняя реабилитация дает более благоприятные прогнозы. Сегодня самый младший ребенок у нас в детском саду "Ребенок с будущим" – 1 год. Мы берем таких малышей и работаем с проблемами, а не с диагнозом.

Что делать родителям, которые сталкиваются с диагнозом и не могут его принять

Это самое сложное, но все родители переживают эту стадию. Прежде всего нужно соблюдать спокойствие, потому что дети с аутизмом чувствительны к эмоциональному состоянию родителей. Если родители в панике – ребенок будет демонстрировать негативное поведение. Спокойствие родителей – залог спокойствия ребенка.

Второе: обратиться за психологической помощью и поддержкой. Неплохо было бы, чтобы государство это организовывало бесплатно. Но пока этого нет, и родители не доходят до психологов, а процесс неприятия затягивается. У нас есть группа в Фейсбуке "Аутизм – социализация, реабилитация, психологическое развитие семьи". Там много информации для родителей по теме "Ресурс родителей" – им нужно быть в ресурсе, иметь время заниматься собой и государство обязано обеспечить эту поддержку, чего, к сожалению, сегодня нет.

Какие есть пути поддержки взрослых людей с аутизмом

Инна Сергиенко “Сегодня в стране этого нет – взрослые не поддерживаются никак. Только те, у которых есть серьезная инвалидность, получают мизерную пенсию. Самый большой страх родителей, у которых ребенок имеет тяжелую форму аутизма, – это "что будет с моим ребенком, если я умру?"”.

Есть случаи, когда после смерти родителей, взрослого человека с аутизмом забирают в интернат, где ему плохо. Домов поддерживаемого проживания единицы, и это инициативы общественных организаций и родителей. Те, кто может работать, тоже нуждается в поддержке – не всегда человек с аутизмом может пройти собеседование, хотя может быть хорошим работником.

Работодателю брать человека с инвалидностью невыгодно. С одной стороны его штрафуют, если нет таких сотрудников, а с другой – проще брать пенсионеров и людей с инвалидностью, которые не ходят на работу, чем возиться с аутистом, который ходит. Государство должно обеспечивать социального работника, который поможет адаптироваться такому человеку в рабочем коллективе. Но пока всего этого нет.