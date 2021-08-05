Основные различия между привитыми и непривитыми проявляются в течении болезни. Это связано с тем, что у вакцинированных людей вирусная нагрузка снижается быстрее. Поэтому они могут быстрее преодолеть вирус и, следовательно, заразны в течение более короткого периода.

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Потому что у привитых гораздо быстрее появляются нейтрализующие антитела, которые эффективно борются с вирусом,

– отметили ученые.

Как происходило исследование

Для того, чтобы определить вирусную нагрузку и, соответственно, риск заражения от инфицированных, ученые изучили показатели так называемого "порогового цикла" (Ct) 218 зараженных. Он определяется с помощью ПЦР-теста. Низкое значение Ct означает, что у человека высокая вирусная нагрузка и, следовательно, он очень заразен. Высокий показатель Ct, наоборот, означает, что у человека низкая вирусная нагрузка.

Как ориентир ученые указывают показатель Ct, который равен 30. Начиная с этого значения инфицированный человек теоретически больше не заразен. На практике, однако, этот показатель также зависит от качества взятого мазка. В обеих группах, вакцинированных и невакцинированных, значения Ct на начальном этапе заражения составляли около 20.

Преимущества вакцинированных людей

Однако если у вакцинированных значения превысили отметку в 30 уже через 9 дней, то у невакцинированных это произошло только через 14 дней. в этот момент показатель Ct у вакцинированных людей уже равнялся 40.

Более короткий период, в течение которого возможна передача инфекции, может позволить сократить продолжительность изоляции для привитых людей,

– считают ученые

Данные из Сингапура дают надежду на то, что хотя вакцинация и не обеспечивает стопроцентной защиты от заражения, она снижает риск развития тяжелого заболевания.

Ранее ученые выяснили, что уровень антител SARS-CoV-2 в организме человека остается высоким даже через 9 месяцев после заражения. Причем, неважно болезнь протекала с симптомами, или без.