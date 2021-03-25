Первый опыт и тело у всех разные, поэтому и ощущения сильно отличаются. Иногда боли не избежать из-за анатомии, но ее интенсивность точно можно снизить.

Почему возникает боль

В момент первого проникновения боль возникает из-за растяжения плевы или из-за недостатка секрета, который уменьшает трение.

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Девственная плева – это тонкая эластичная складка, которая частично прикрывает вход во влагалище. Вместо этого термина теперь все чаще используют медицинское слово "гимен" или "вагинальная корона". У гимена есть одно или несколько отверстий: через них проходит кровь во время месячных и другие выделения. Форма, размер и эластичность гимена у девушек отличаются.

Очень редко, в 0,01 – 0,1% случаев, у девушек у гимена нет отверстия, но об этом узнают еще до первых месячных и удаляют хирургически. А у кого-то гимена нет с рождения. А иногда и при регулярных сексуальных контактах он цел и невредим.

Если гимен эластичен, то, возможно, к моменту первого секса он будет растянут достаточно, чтобы обошлось без боли и крови. На самом деле у большинства девушек во время первого раза крови нет.

Боль и кровь, скорее, связаны с микроповреждениями влагалища от трения. Такое случается, когда недостаточно секрета, который уменьшает трение или партнер слишком напорист.

Ребята тоже могут столкнуться с болью во время проникновения, если пенис чувствителен, слишком велик для узкого влагалища или трение слишком интенсивное. Так что лубрикант и расслабление улучшат ощущения обоих.

Что делать, если больно

Если больно, неприятно и нет желания продолжать, можно и нужно остановиться. У изучения своей сексуальности нет дедлайнов. Уделите время тому, чтобы узнать о своем теле и теле партнера, и, когда будете готовы, попробуйте еще раз