Украина договорилась о прямых поставках действительно надежной вакцины – от китайской компании Sinovac Biotech. Большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это опытная компания и объяснил почему контракт с компанией уже подписали.

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Она производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признано в мире. Это факт. Простой, надежный, не спекулятивный факт,

– написал Зеленский.

Вакцина будет в кратчайшие сроки

По его словам, большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей и не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Также он добавил, что вакцина будет у нас "в кратчайшие сроки", абсолютно реально получить ее уже этой зимой.

Также президент объяснил, почему контракт подписан до регистрации вакцины.

Так делают все страны мира и со всеми вакцинами: контрактируют объем, когда понятно, что будет надежный препарат, а поставку и вакцинацию начинают сразу после завершения официальных процедур. Чтобы не терять драгоценное время,

– добавил Зеленский.

Сколько вакцин получит Украина

В начале – 1,9 млн доз Sinovac. Это в дополнение к 8 миллионам доз, которые государство гарантированно получит по глобальному механизму COVAX. Также в Минздраве работают над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 миллионов доз.

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