Действительно надежная вакцина: Зеленский объяснил, как выбрали компанию для вакцинации
Украина договорилась о прямых поставках действительно надежной вакцины – от китайской компании Sinovac Biotech. Большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это опытная компания и объяснил почему контракт с компанией уже подписали.
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Она производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признано в мире. Это факт. Простой, надежный, не спекулятивный факт,
– написал Зеленский.
Вакцина будет в кратчайшие сроки
По его словам, большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей и не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Также он добавил, что вакцина будет у нас "в кратчайшие сроки", абсолютно реально получить ее уже этой зимой.
Также президент объяснил, почему контракт подписан до регистрации вакцины.
Так делают все страны мира и со всеми вакцинами: контрактируют объем, когда понятно, что будет надежный препарат, а поставку и вакцинацию начинают сразу после завершения официальных процедур. Чтобы не терять драгоценное время,
– добавил Зеленский.
Сколько вакцин получит Украина
В начале – 1,9 млн доз Sinovac. Это в дополнение к 8 миллионам доз, которые государство гарантированно получит по глобальному механизму COVAX. Также в Минздраве работают над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 миллионов доз.
Вакцинация против COVID-19 в Украине: что известно
- Украина должна получить первые партии вакцин против коронавируса в январе – феврале 2021 года.
- В бюджете-2021 на закупку вакцины против коронавируса предусмотрено 2,6 миллиарда гривен. Еще 1,377 миллиарда гривен выделят из Фонда борьбы с COVID-19.
- Этого недостаточно, ведь согласно подсчетам Минздрава для иммунизации 20% населения необходимо 15,1 миллиарда гривен.
- Украина получит 16 миллионов доз вакцин против коронавируса в рамках программы COVAX.
- 1,8 миллиона доз вакцин заказали у компании Sinovac.
- Еще 1,5 миллиона доз планирует передать Польша.
- Известно, что в Украине будет работать больше 4 тысяч пунктов прививок.
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