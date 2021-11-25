Поможет разве максимальная вакцинация. Об этом сказал глава украинского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ярно Хабихт. Он подчеркнул, что важно охватить вакцинацией тех, кто действительно уязвим.

К теме Украина приобретет экспериментальные COVID-лекарства: Ляшко назвал условия

Поставленные цели, чтобы побороть COVID-19

По его словам, для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса и выйти из этой ситуации, сейчас очень важно выполнить поставленную цель – 40% должны быть вакцинированы до конца 2021 года и 70% всего населения – до лета 2022 года.

Прежде всего – вакцинировать уязвимых

Хабихт подчеркнул, что важно охватить вакцинацией тех, кто действительно уязвим. В частности, это пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. Например, болезни сердца, диабет и рак. Представитель ВОЗ подчеркнул, что "нужно проделать большую работу, чтобы достучаться до них".

Это так важно потому, что серьезные случаи заболевания с госпитализацией – это те, кто не вакцинирован. Нам нужно защитить наших сограждан в Украине: пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями,

– добавил он.

И только благодаря этому мы сможем преодолеть пандемию. "Нам нужно охватить 70% всего населения. Но в старших возрастных группах этот показатель может быть еще выше", – рассказал Хабихт.

Что мешает людям привиться

Хабихт отметил, что нужно понять, какие препятствия мешают людям пройти вакцинацию. Он предположил, что некоторым нужна дополнительная информация.

Также есть вопросы доступности вакцинации. "Одни хотели бы сделать прививку в центре первичной медицинской помощи. Другие – в супермаркете", – рассказал представитель ВОЗ.

Внимание! Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Украина приближается к цели ВОЗ по вакцинации