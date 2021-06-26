Как действовать, если укусила змея: в Минздраве напомнили важные правила

По данным Министерства здравоохранения, с начала года от укусов змей пострадали более двух десятков украинцев. Всего за год фиксируют несколько сотен таких обращений.

Пресмыкающиеся обычно активны с апреля по октябрь и наиболее активны в период размножения в апреле-мае и осенью. В то же время летом в жаркое время змеи становятся малоподвижными и люди могут не заметить их и наступить, сесть на них или лечь. Именно из-за этого происходит большинство укусов. В ведомстве решили напомнить, что нужно знать о змеях и первой медицинской помощи, чтобы защититься.

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Как защититься от укуса змеи?

Если вы идете в лес или в степь, где есть вероятность встретить змей, в Минздраве советуют одеться соответственно: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые желательно заправить в обувь.

Также следует проверить место, где собираетесь отдохнуть. Постучите палкой по пеньку, поваленному стволу дерева или камню, на который собираетесь сесть. Это хорошее место отдыха не только для вас, но и для пресмыкающихся.

Что делать, если змея все-таки укусила?

Лучшее, что вы можете сделать, это немедленно обратиться за помощью в медицинское учреждение. Только врач может оказать необходимую медицинскую помощь. И только там есть противоядие, которое при необходимости могут использовать. Если вы будете помнить, как выглядела змея, которая вас укусила – это поможет подобрать правильное лечение.

Как немедленно помочь человеку, которого укусила змея:

обеспечьте спокойствие и минимум движений пострадавшего;

давайте пить много жидкости;

при укусах в область конечности зафиксируйте ее с помощью импровизированной шины (доски, палки);

по возможности приложите к ране лед, завернутый в ткань;

продезинфицируйте рану и наложите стерильную повязку.

Что не надо делать ни в коем случае

разрезать рану и высасывать яд;

прижигать рану;

обрабатывать рану дополнительно;

накладывать жгут.