Вызывает сильные ожоги: как действовать при контакте с борщевиком

Борщевик – довольно привлекательное растение, которое по своей форме напоминает гигантский укроп. Однако, при малейшем контакте оно может вызвать серьезные ожоги и даже привести к непоправимым последствиям.

В период интенсивного цветения борщевика, предлагаем вспомнить, чем опасно это растение, а также, как действовать, если на тело попал ее сок или пыльца.

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Откуда взялся борщевик

Как пишет ВВС, в Европе растут 3 вида этих растений: борщевик Мантегацца (Heracleum mantegazzianum), борщевик Сосновского (H. sosnowskyi) и борщевик персидский (H. persicum). В Украине больше всего проблем вызывает борщевик Сосновского. К нам растение попало в начале 50-х годов как кормовая культура с Кавказа.

Борщевиком планировали кормить скот. Однако, коровы не оценили такую еду. Более того, их молоко и мясо становилось горьким и имело неприятный запах, а на слизистой оболочке животных начали фиксировать следы ожогов. Кроме того, чрезмерное употребление борщевика уменьшало приплод, поэтому эксперимент решили прекратить. Но было уже слишком поздно, ибо растение распространилось за пределы экспериментальных участков.



Борщевик попал на территорию Украины с Кавказа / Фото Википедия

Сейчас борщевик растет почти на всей территории Украины, но больше всего он распространен во Львовской, Волынской, Закарпатской областях и на Прикарпатье. Растение любит хорошо освещенные влажные почвы, поэтому часто его можно увидеть на лугах, вдоль берегов рек, а также возле дорог и лесополос.

Чем опасен борщевик

Борщевик содержит фуранокумарины – вещества, которые снижают способность кожи защищаться от ультрафиолетовых лучей. Поэтому когда сок растения попадает на кожу, появляются сильные ожоги, особенно если пораженный участок попадает под действие солнечных лучей. Чувствительность кожи к солнцу может оставаться в течение нескольких лет.

Сверхопасный борщевик и для глаз. При контакте со слизистой оболочкой он может даже спровоцировать слепоту.

Ядовитым у растения являются не только листья и стебли, но и пыльца, которая способна проникать сквозь одежду. Ее вдыхание может привести к опуханию гортани и одышке.



Борщевик вызывает сильные ожоги / Фото HARROGATE FLOWER SHOW

Симптомы ожогов

При контакте с борщевиком сперва можно ничего и не почувствовать. Но через 2 – 3 часа на месте прикосновения появляется легкое покраснение и припухлость . Иногда первые симптомы появляются даже через несколько дней.

. Иногда первые симптомы появляются даже через несколько дней. Кожа краснеет, под ней появляется большое скопление жидкости, образуются пузырьки. Через неделю на пораженных участках появляется гиперпигментация, которая сохраняется несколько месяцев.

Через неделю на пораженных участках появляется гиперпигментация, которая сохраняется несколько месяцев. Если внутрь пузырьков попадает инфекция, то они превращаются в гнойники , которые долго не заживают.

, которые долго не заживают. Кроме того, главными признаками отравления борщевиком являются головная боль, головокружение, тошнота, рвота и повышение температуры.

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Как действовать при поражении борщевиком

Если сок или пыльца растения попали на тело, нужно:

тщательно промыть пораженные места водой с мылом;

обработать слабым раствором марганцовки, или приложить раствор фурацилина;

смазать пораженные участки средством от ожогов;

защитить их от солнечных лучей минимум на 2 суток.

сообщить врачу.

Однако, при попадании ядовитых веществ в глаза или рот, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью!