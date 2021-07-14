Как действует Виагра

При возбуждении мышцы полового члена расслабляются, чтобы дать наполниться кровью. Виагра помогает в этом: она повышает уровень оксида азота – естественного химического вещества, которое вырабатывает организм. Оксид азота расслабляет гладкие мышцы стенок сосудов. В результате усиливается кровоток и достигается устойчивая эрекция.

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Побочные эффекты Виагры

Наиболее частые побочные эффекты Виагры обычно легкие и кратковременные. Как правило, они не длятся дольше пяти часов. В среднем они случаются у одного человека из ста. Это могут быть:

покраснение лица и ощущение жара;

головная боль или головокружение

нарушение пищеварения, тошнота или изжога;

проблемы со зрением: помутнение или синий оттенок в глазах, светочувствительность;

заложенность носа или насморк;

боль в спине.

В редких случаях могут возникнуть более серьезные побочные эффекты, а именно:

потеря слуха или зрения. В 2007 году появилось сообщение о том, что 44-летний мужчина оглох на оба уха после полумесяца употребление Виагры в дозе 50 мг

после приема Виагры может развиться ишемическая оптическая нейропатия – внезапная и постоянная потеря зрения из-за прекращения кровотока в зрительного нерва. Чаще всего такое случается у мужчин с высоким давлением, сердечными заболеваниями или сахарным диабетом. Прямая связь ученые пока не доказали, но перед приемом препарата лучше проконсультироваться с офтальмологом;

приапизм – редкое состояние, когда эрекция не проходит дольше четырех часов. Это может вызвать сильную боль и повредить половой член, поэтому лучше без промедления обратиться к врачу.

Кому нельзя пить Виагру

Виагру можно принимать не всем мужчинам, поэтому ее выписывают по рецепту. Лекарства взаимодействуют с другими препаратами, и некоторые комбинации могут быть опасными. Например, Виагру категорически нельзя пить мужчинам, которые принимают препараты от стенокардии нитроглицерин, изосорбид мононитрат и изосорбида динитрат – из-за тяжелого, возможно, даже смертельного снижения давления. Сочетание Виагры с алкоголем тоже может снизить давление.

Виагру опасно пить мужчинам с очень низким давлением, с неконтролируемым высоким давлением, с любыми проблемами с сердцем, с тяжелым заболеванием печени и с болезнью почек, когда требуется диализ.