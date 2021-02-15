Во многих странах оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком появился сравнительно недавно. Новое исследование наглядно показывает важность длительного восстановления для молодой матери.

Как происходило исследование

Исследователи проанализировали состояние здоровья женщин в Норвегии, которые родили до 1977 года, когда был принят закон об оплачиваемом отпуске в связи с беременностью и уходом за ребенком, и после.

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Сегодня в этой стране матерям предоставляется 46 недель отпуска с сохранением 100% зарплаты, или 56 недель при условии выплаты 80%. Ученые сосредоточились на изучении долгосрочных последствий этой социальной реформы.

Ученые в первую очередь оценивали биометрические данные участниц исследования: индекс массы тела, артериальное давление, уровень холестерина, диабетический статус, а также психическое состояние здоровья и вредные привычки.

Польза декретного отпуска для женщин

Результаты убедительно доказали пользу декретного отпуска:

ИМТ был на 2,5-3% ниже по сравнению с женщинами, которые родили до принятия закона об оплачиваемом декретном отпуске;

у них был на 10% меньше риск развития гипертонии;

они реже курили (16-18%);

больше занимались спортом (14-20%).

В целом, эти женщины были значительно здоровее до 40 лет.

Примечательно, что наибольшую пользу оплачиваемый декрет принес женщинам с невысоким уровнем дохода, которые до принятия закона не могли себе позволить долго сидеть в отпуске с ребенком за свой счет. Вместе с тем анализ финансового положения участников исследования не обнаружил больших изменений в доходах и занятости у женщин до и после социальной реформы.

Ученые считают, что целебный эффект декрета заключается в первую очередь в снижении уровня стресса, возможности физического и нравственного обновления, а также грудного вскармливания, что очень важно как для матери, так и для малыша.