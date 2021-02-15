Как декретный отпуск влияет на здоровье женщины
Во многих странах оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком появился сравнительно недавно. Новое исследование наглядно показывает важность длительного восстановления для молодой матери.
Как происходило исследование
Исследователи проанализировали состояние здоровья женщин в Норвегии, которые родили до 1977 года, когда был принят закон об оплачиваемом отпуске в связи с беременностью и уходом за ребенком, и после.
Также по теме: У вакцинированных от гриппа и пневмококка детей реже появляются симптомы коронавируса
Сегодня в этой стране матерям предоставляется 46 недель отпуска с сохранением 100% зарплаты, или 56 недель при условии выплаты 80%. Ученые сосредоточились на изучении долгосрочных последствий этой социальной реформы.
Ученые в первую очередь оценивали биометрические данные участниц исследования: индекс массы тела, артериальное давление, уровень холестерина, диабетический статус, а также психическое состояние здоровья и вредные привычки.
Польза декретного отпуска для женщин
Результаты убедительно доказали пользу декретного отпуска:
- ИМТ был на 2,5-3% ниже по сравнению с женщинами, которые родили до принятия закона об оплачиваемом декретном отпуске;
- у них был на 10% меньше риск развития гипертонии;
- они реже курили (16-18%);
- больше занимались спортом (14-20%).
В целом, эти женщины были значительно здоровее до 40 лет.
Примечательно, что наибольшую пользу оплачиваемый декрет принес женщинам с невысоким уровнем дохода, которые до принятия закона не могли себе позволить долго сидеть в отпуске с ребенком за свой счет. Вместе с тем анализ финансового положения участников исследования не обнаружил больших изменений в доходах и занятости у женщин до и после социальной реформы.
Ученые считают, что целебный эффект декрета заключается в первую очередь в снижении уровня стресса, возможности физического и нравственного обновления, а также грудного вскармливания, что очень важно как для матери, так и для малыша.
Поделиться новостью