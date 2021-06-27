По состоянию на 27 июня все области Украины находятся в зеленой зоне карантина. Но уже третий день подряд на Киевщине наблюдается красный уровень по показателю охвата тестирования на коронавирус.

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Так, сейчас в Киевской области показатель тестирования составляет 276 тестов на 100 тысяч населения. Согласно нормам, этот показатель должен составлять не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

В Минздраве отметили, что этого мало для того, чтобы область попала в красную карантинную зону. Ведь для этого в течение 3 дней должны соответствовать не менее 2 показателя.

Ситуация с коронавирусом в Украине:

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 26 июня, в Украине обнаружили 450 инфицированных коронавирусом.

Тем временем в больницы госпитализировали аж 529 больных. Еще 17 пациентов умерли. В то же время выздоровели за сутки 1 097 человек.

Традиционно уровень тестирования населения в выходные дни достаточно низкий. В течение 26 июня в Украине провели 25 828 тестов на коронавирус. Из них: методом ПЦР – 13 926, методом ИФА – 2 966, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 936.

С начала пандемии в стране:

обнаружили – 2 233 996 больных COVID-19,

выздоровели – 2 163 069 пациентов,

умерли – 52 286 инфицированных,

проведено ПЦР-тестирований – 10 794 794.

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