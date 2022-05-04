Делают уникальные операции, – Маляр рассказала о госпиталях, принимающих воинов с передовой

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об одном из госпиталей, принимающем раненых непосредственно с передовой.

Она заметила, что в условиях войны при спасении жизней раненых ключевую роль играет правильно построенная логистика и сама система медицинской помощи.

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Маляр показала фото помещения, куда раненых доставляют прямо с фронта. Здесь проводятся первые и важнейшие мероприятия, возвращая людей к жизни.



Военный госпиталь / Фото из фейсбука Анны Маляр

Не могу здесь раскрывать все особенности, но это многоуровневая и многовекторная система, слаженно работающая по всей стране.

– заявила она.

Военные хирурги делают уникальные операции

Заместитель министра обороны рассказала, что украинские военные хирурги делают уникальные операции, в частности, реимплантацию оторванных конечностей. Она пообщалась с ранеными, которым уже провели подобные операции, и заметила, что силы духа и оптимизма у них хватит на многих.

Поэтому от имени Министра Обороны Алексея Резникова Анна Маляр передала и вручила награды военным медикам. Они ведь тоже воины чрезвычайно важного фронта.

Правда, в условиях военного времени нельзя показывать ни сами госпитали, ведь это военные объекты, ни военных врачей, потому что это опасно для их жизни.

Все общие фото выложим после победы. Поэтому пока на фото только я и Командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко,

– добавила она.

Последние новости с медицинского фронта:

В Украине запустили медицинский поезд, в котором можно перевозить тяжелых больных и раненых пациентов. Он позволит спасти еще больше жизней из регионов вблизи боевых действий.

На оккупированной территории Харьковщины едва ли не все медучреждения заполнены ранеными российскими военными. Больных пациентов выгнали даже из тубдиспансеров.

По состоянию на 29 апреля оккупанты разрушили 39 медицинских учреждений. Еще почти 400 – повредили.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что на восстановление 39 разрушенных больниц нужно более 13 миллиардов гривен.

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