Делали ли звезды сериала "Друзья" пластику: комментарий хирурга

Украинский пластический хирург Александр Бебых прокомментировал изменения во внешности Лизы Кудроу, Кортни Кокс и Дженнифер Энистон – звезд популярного сериала "Друзья". Делали ли актрисы пластику – читайте дальше.

Лиза Кудроу

Лиза Кудроу не скрывает, что в юности считала себя не красавицей, особенно девушке не нравился ее большой нос.

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"В школе царили антисемитские настроения, а большой нос выдавал мое еврейское происхождение. Меня не брали ни в одну компанию. К счастью, в 16 лет родители оплатили мне ринопластику", – вспоминает 57-летняя актриса.

Комментарий пластического хирурга

"Если внимательно рассмотреть детские и юношеские снимки Лизы, можно заметить, что у нее изменилась форма носа. В начале актерской карьеры она однозначно сделала ринопластику. Судя по свежим фото и видео – у Кудроу комбинированный тип старения. Можно даже сказать – мелкоморщинистый. Кожа ее лица довольно тонкая, поэтому сейчас звезда выглядит как сдутый шарик. Слегка уставший внешний вид можно объяснить еще и тем, что Кудроу поправилась", – сказал Александр Бебых.

Так, Лиза следит за своей внешностью и начала пользоваться услугами косметолога. По мнению пластического хирурга, актриса возможно сделала липофилинг (сложная методика коррекции возрастных изменений лица и контуров тела, которая заключается в трансплантации собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую) и блефаропластику.

"А вот губы актрисы выглядят по-прежнему, без изменений. Кудроу не повезло с типом старения, впрочем, все ее проблемы можно решить косметологическими методами", – отметил пластический хирург Александр Бебых.

Кортни Кокс

56-летняя Кортни Кокс всегда гналась за молодостью. Из-за чрезмерного увлечения пластикой с актрисой даже отказывались работать режиссеры, считая что она "потеряла свое истинное лицо".

"Иногда я смотрю на себя в зеркало и думаю, что выгляжу ужасно. К счастью, последствия некоторых операций уже не так заметны", – считает актриса.

Комментарий пластического хирурга

"То, что Кортни сделала не одну операцию – факт! Во-первых, она округлила глаза. Правда, на мой взгляд, эта операция выполнена не совсем удачно. Во-вторых, актриса активно использует гиалуроновую кислоту: она подняла щеки и откорректировала носогубные складки", – прокомментировал Бебых.

Пластический хирург также предположил, что Кортни Кокс сделала блефаропластику и колола филеры.

У Кортни комбинированный тип старения. Скорее даже мышечный и усталый. Мягкая и тонкая кожа. Это можно определить по ее розовому цвету: так через кожу проявляются мелкие сосуды... А вот с губам не перестаралась – они выглядят красиво,

– сказал медик.

Дженифер Энистон

52-летняя Дженнифер Энистон раскрывает свой секрет вечной молодости, который заключается в спорте, полезной еде и уходе за лицом. В одном из интервью звезда призналась, что тратит на косметику и оздоровительные массажи около 100 тысяч долларов в год.

Честно говоря, сейчас Дженнифер Энистон выглядит не менее привлекательно, чем в молодости. Для своих лет у нее просто идеальная форма! На лице не видно признаков вмешательств пластического хирурга. Скорее всего актриса сохранила красоту благодаря правильному питанию, спорту и косметике. У Энистон прекрасная генетика умноженная на здоровый образ жизни,

– заявил Бебых.