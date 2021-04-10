Главный санврач Виктор Ляшко считает, что в Украине вполне могут вакцинировать от коронавируса более половины взрослого населения до конца 2021. Ранее о таком плане сообщили в СНБО.

Об этом Ляшко сообщил в комментарии "Украинской правде". Однако для выполнения плана Совета нацбезопасности и обороны нужно задействовать много компонентов.

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11 миллионов – это самый оптимистичный сценарий

Речь идет о наличии вакцины, желании людей, обученности медперсонала. По словам главного санврача, необходимо, чтобы уменьшилась заболеваемость COVID-19, тогда появится больше возможностей привлекать медперсонал для вакцинации.

Если мы задействуем все ресурсы, которые у нас есть сегодня, то от 4,5 миллиона до 11 миллионов прививок в месяц мы можем делать. 11 – это будет самый оптимистичный, 4,5 – самый низкий уровень. Но это при наличии всех факторов, которые я озвучил,

– сказал Ляшко.

Главным условием для проведения успешной вакцинации является прежде всего наличие вакцин. Сейчас законтрактовано около 50% вакцин для выполнения плана СНБО.

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На последние месяцы 2021 нагрузка может быть наибольшей

Но у нас уже есть рамочный договор с Pfizer, что значительно увеличивает, и еще проводятся переговоры. Поэтому реалистичность исполнения существует, но мы понимаем, что нагрузка может быть на последние месяцы 2021 года значительно больше, чем мы даже рассчитывали,

– заметил Ляшко.

Обратите внимание! Первый этап вакцинации стартовал 24 февраля. Иммунизацию проводили врачам, работающим с COVID-19, бригадам экстренной медпомощи, жителям и персоналу домов для престарелых и военным на фронте. Второй этап начался 22 марта. Дозу получат люди старше 80 лет, соцработники и врачи всех учреждений здравоохранения.

Сколько людей вакцинировали в Украине?

По состоянию на 10 апреля против коронавируса иммунизировали По состоянию на 10 апреля против коронавируса иммунизировали 373 тысячи человек. 5 человек получили уже 2 дозы вакцины.

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Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала