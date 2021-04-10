Делать до 11 миллионов прививок против коронавируса в месяц мы можем, – Ляшко
Главный санврач Виктор Ляшко считает, что в Украине вполне могут вакцинировать от коронавируса более половины взрослого населения до конца 2021. Ранее о таком плане сообщили в СНБО.
Источник:"Украинская правда"
Об этом Ляшко сообщил в комментарии "Украинской правде". Однако для выполнения плана Совета нацбезопасности и обороны нужно задействовать много компонентов.
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11 миллионов – это самый оптимистичный сценарий
Речь идет о наличии вакцины, желании людей, обученности медперсонала. По словам главного санврача, необходимо, чтобы уменьшилась заболеваемость COVID-19, тогда появится больше возможностей привлекать медперсонал для вакцинации.
Если мы задействуем все ресурсы, которые у нас есть сегодня, то от 4,5 миллиона до 11 миллионов прививок в месяц мы можем делать. 11 – это будет самый оптимистичный, 4,5 – самый низкий уровень. Но это при наличии всех факторов, которые я озвучил,
– сказал Ляшко.
Главным условием для проведения успешной вакцинации является прежде всего наличие вакцин. Сейчас законтрактовано около 50% вакцин для выполнения плана СНБО.
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На последние месяцы 2021 нагрузка может быть наибольшей
Но у нас уже есть рамочный договор с Pfizer, что значительно увеличивает, и еще проводятся переговоры. Поэтому реалистичность исполнения существует, но мы понимаем, что нагрузка может быть на последние месяцы 2021 года значительно больше, чем мы даже рассчитывали,
– заметил Ляшко.
Сколько людей вакцинировали в Украине?
По состоянию на 10 апреля против коронавируса иммунизировали 373 тысячи человек. 5 человек получили уже 2 дозы вакцины.
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