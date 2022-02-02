"Дельфины – это хорошо, но людям помогают люди": как девочка с аутизмом изменила образование

14-летняя улыбчивая и жизнерадостная Мария Недоросол из Броваров Киевской области обожает анализировать работу метрополитена и мультики о принцессах Диснея, но больше всего – плавать.

Интересы Марии

Девочка систематически посещает бассейн и довольно уверенно держится на воде. Также Мария любит прогулки и живую природу, ей очень нравится ходить с родителями в магазины и учиться правильно это делать.

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Сейчас красавица вошла в подростковый период, поэтому родителям не всегда с ней просто: постоянно нужно объяснять, что и почему происходит, показывать и рассказывать, иначе Мария нервничает. Несмотря на то что любимые кружки, шопинг и гормональные изменения – это естественно для подростков, девушка особенная с детства, потому что у нее аутизм.

Любимые дела стороннему наблюдателю могут показаться детскими забавами, но для семьи Марии, как и для любых родителей детей с аутизмом, они являются достижением. Но несмотря на диагноз дочери, мама Марии – Виктория – с самого начала была уверена, что у девочки все будет хорошо.

Установление диагноза

По словам мамы, семья поняла, что с ребенком что-то не так, еще в два года. Сначала пригласили врача на дом, чтобы он понаблюдал маленькую пациентку в естественной и привычной для нее среде. Затем семья обратилась к группе специалистов – детскому психиатру, логопеду, психологу, которые сразу увидели расстройство аутистического спектра. К тому же Виктория уже знала сама, что у ребенка аутизм.

Расстройство было очевидным: дочь невербальна, замкнута в себе, мало реагирует на окружение. Однако разговор с врачом меня очень поддержал, ведь она не рекомендовала делать ненужные диагностики и анализы. К диагнозу я была готова, потому что многие люди предлагали обратить внимание именно на аутизм. Поэтому после получения официального диагноза у меня никогда не было депрессии,

– рассказала женщина.

Врач сразу сообщила, что дельфины и собаки – это хорошо, но людям помогают люди, и порекомендовала специалистов, которые занимаются коррекцией. К тому времени в Запорожье работали в направлении АВА-терапии, и довольно быстро Марию удалось вернуть из состояния отчужденности от мира. Конечно, занятий со специалистами было недостаточно, поэтому занимались с Марией и дома.

Мама жалеет, что у дочки не было опыта пребывания в детском коллективе, ведь в садик Мария не ходила. В 2010 году еще ничего не было известно об инклюзии и работе с особыми детьми в обычных дошкольных учреждениях, поэтому посещать сад не было возможности вообще. Именно об этом мама жалеет больше всего, но отмечает, что дочь находилась в таком состоянии, которое нуждалось в сопровождении, однако дозировано и под наблюдением все же было бы лучше.

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Образование

Сейчас Мария учится в пятом классе общеобразовательной школы в инклюзивном классе. Сначала девочка получала знания в реабилитационном центре, но родители быстро поняли, что ребенку следует находиться в среде нормотиповых детей. Виктория к тому времени получала образование дефектолога, поэтому ей удалось сделать переход Марии в школу комфортным.

Сначала было сложно, потому что быстро взять школьный темп дети с аутизмом не могут. К тому же мне нужно было переключиться с роли мамы на роль педагога. Также на моей ответственности был еще один ребенок с другими образовательными потребностями, уровнем, темпом,

– вспоминает Виктория.

Однако женщине все удалось. По словам Виктории, пять лет назад в школе было всего четыре ребенка с особенностями развития, а сегодня их 35, и почти каждый класс инклюзивный. Сейчас в школе есть инклюзивная игровая и спортивная площадки. Также в заведении замечательный коллектив: четыре дефектолога, логопеды, педагог и психолог.

По мнению женщины, это большая заслуга директора школы, которая постоянно занимается развитием инклюзии – проводит встречи, общается с родителями, присоединяется к работе команд психолого-педагогического сопровождения и тому подобное. Когда школа имеет понимание и желание помочь, то это совсем другой уровень обучения, который положительно влияет как на детей с особенностями развития, так и на окружение. Так, в начале нужно было объяснять учителям, учить, разговаривать. Но Виктория отмечает, что коллектив, родители и дети очень мягко относились друг к другу.

Нельзя сразу жестко что-то требовать и давить, это не поможет. А когда добром и похвалой, все участники учебного процесса начинают прислушиваться и повышать свой уровень. И где-то через год все в нашем заведении поняли, что такое инклюзия, и привыкли к ней,

– объясняет мама Виктории.

Виктория считает опыт инклюзии своей дочери счастливым исключением, ведь со всех сторон получали понимание и помощь. Прежде чем прийти работать в школу, Виктория занималась общественной деятельностью в ОО "Особая семья", которая обратилась в городской совет, и тот пошел навстречу родителям детей с особыми образовательными потребностями.

Организовал программу "Инклюзивное образование" еще до субвенций, выделял средства из местного бюджета на материально-техническую базу, оснащение ресурсных комнат, автобус, на котором дети с особыми образовательными потребностями едут в и из школы.

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Сложное будущее

Однако есть и то, о чем семья волнуется больше всего, – будущее Марии:

"Главная задача государства – это поддержка людей с аутизмом в возрасте 18+. Пока мы не знаем, что будет дальше, через пару лет. Мне очень импонирует опыт Польши, где граждане платят 1% доходов на общественные организации, которые они сами выбирают. У нас же их тысячи, и родители вытаскивают их на своих собственных ресурсах. Конечно, сейчас Украина шагает к внедрению инклюзии в учреждениях высшего образования, и это хорошо. Но необходимо и думать о дальнейшей жизни таких детей, а не только обучении".