Недержание мочи проявляется по-разному и имеет разные причины. Но с урологическими средствами вы не потеряете ощущение комфорта, и качество вашей жизни не ухудшится при любой степени инконтиненции. Рассказываем, как правильно подобрать специальные поглощающие средства – с учетом особенностей именно вашего организма и потребностей.

Прежде всего, установите причину недержания – доподлинно ее выяснить может только врач. А вот степень инконтиненции можно определить самостоятельно, определив, сколько примерно жидкости выделяется бесконтрольно в течение каждых четырех часов.

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Важными факторами, которые следует учесть, выбирая урологическое средство, являются:

степень недержания,

активность,

пол.

Так, если у женщины легкая степень инконтиненции, оптимальным вариантом для нее станут урологические прокладки Seni Lady.

Незначительное недержание женщины часто игнорируют, используя обычные гигиенические прокладки. Однако эти изделия не рассчитаны на ликвидацию специфических последствий, в частности неприятного запаха мочи.

Надежная и (что немаловажно) незаметная защита, ощущение сухости и свежести при этой деликатной проблеме обеспечивают ежедневные прокладки Seni Lady.

Выбор поглощающего изделия зависит от силы проявления инконтиненции. Определяется она средним количеством выделяемой мочи бесконтрольно в течение 4 часов.



Как определить степень инконтиненции / Инфографика 24 канала

По статистике, наиболее распространенная – легкая инконтиненция. Однако даже единичные эпизоды недержания мочи могут вызываться серьезными заболеваниями. Именно поэтому важно не мешкая обратиться к врачу. Например, у мужчины причиной инконтиненции может стать андропауза или же длительное давление на мочевой пузырь из-за избыточного веса или сидячего образа жизни.

Меньше всего людей страдает от очень тяжелой инконтиненции. Этой степени проблемы, к сожалению, не избежать тем, кто прикован к постели или вообще не способен контролировать свои физиологические функции.

У женщин мочевая инконтиненция, особенно в легкой форме, случается чаще, чем у мужчин, – у каждой четвертой. При этом среди представителей сильного пола, что такое недержание мочи, на собственном опыте знает каждый восьмой. Объяснение этому – в анатомических различиях.



Женщины чаще имеют легкую степень инконтиненции / Фото iStock

Женщинам особенно важно, определив степень инконтиненции, подобрать продукт, который обеспечит максимальный комфорт:

При легкой степени подойдут урологические прокладки Seni lady micro, Seni lady mini, Seni lady normal, Seni lady extra.

При легкой/средней степени – Seni lady extra plus, Seni lady super, Seni lady plus.

Для мужчин с недержанием мочи созданы урологические прокладки Seni Man. Конкретный вид продукта подбирается опять же в зависимости от степени проблемы:

Seni man normal – при легкой степени.

Seni man extra и Seni man super – при легкой и средней.

Главное – помните: само по себе недержание мочи не является заболеванием, это симптом. Какого именно расстройства в организме – может определить лишь специалист. Поэтому не стесняйтесь обратиться за консультацией к врачу и будьте здоровы!