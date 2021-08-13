Дело не в метаболизме: почему люди среднего возраста чаще набирают вес

Новое исследование показывает, что ваш метаболизм – скорость сжигания калорий – на самом деле достигает своего пика гораздо раньше в жизни. А начинает неизбежно замедляться позже, чем вы могли догадаться.

Поэтому, скорость обмена веществ в возрасте от 20 до 60 лет не может стать причиной увеличения веса. Выяснилось, что она замедляется в течение всей жизни постепенно.

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Как проводили исследование

Американские ученые проанализировали среднее количество сожженных калорий у более 6 600 человек.

Их возраст составлял от 1 недели до 95 лет.

Исследование проводили в 29 странах мира.

Что показали результаты

Так, действительно обнаружили, младенцы имели самые высокие показатели метаболизма, то есть быстрее справлялись с обменом веществ. Потребность в энергии у ребенка возрастает в течение первых 12 месяцев после рождения. К 1 году жизни ребенок сжигает калории на 50% быстрее, чем взрослый человек.

Что-то происходит внутри клеток детей, что делает их более активными, и мы еще не знаем, что это за процессы,

– сказал соавтор исследования Герман Понцер.

Со временем, обмен веществ замедляется примерно на 3% ежегодно. Так продолжается пока человек не достигнет 20-летнего возраста.

Исследователи не заметили увеличения суточной потребности в калориях у подростков, несмотря на половое созревание.

Значительных изменений обмена веществ ученые не заметили и у людей от 20 – 50 лет. Даже во время беременности потребность женщины в калориях была ни больше, ни меньше, чем ожидалось, учитывая увеличение ее веса из-за роста ребенка.

Ученые считают, что увеличение объемов тела в среднем возрасте никак не связано с обменом веществ. Вместе с тем, метаболизм человека начинает снижаться лишь после 60 лет. Замедление происходит постепенно, – лишь 0,7% в год.

Исследователи обнаружили, что человеку в возрасте 90 лет из-за потери мышечной массы, которая сжигает калории быстрее чем жир, ежедневно нужно употреблять на 26% меньше калорий, чем в среднем возрасте.

Можно сделать вывод, что тканевый обмен, работа, которую выполняют клетки, меняется в течение жизни не так, как считалось ранее,

– сказали ученые.

Эпидемия ожирения

"Интересно, что исследователи обнаружили очень небольшие различия в общих затратах энергии между молодой жизнью и средним возрастом. В то же время большинство взрослых в развитых странах набирают вес", – отметил профессор Том Сандерс из Королевского колледжа Лондона.

Профессор считает, что эти выводы подтверждают мнение, что эпидемия ожирения подпитывается чрезмерным потреблением энергии из пищи, а не уменьшением затрат энергии.

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