Новости о коронавирусе в Украине 3 октября
Статистика заболеваемости
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 2 октября, в Украине обнаружили 7 967 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых пациентов – 822 ребенка и 88 медработников.
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В больницы госпитализировали 3 300 человека с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Еще 1 483 пациентов выздоровели. Но, к сожалению, за минувшие сутки вирус унес жизни 126 инфицированных.
Темпы тестирования
В течение 2 октября в Украине провели 53,8 тысячи тестирований на коронавирус различными методами. Это почти вдвое меньше, чем за вчера. Такие темпы связывают с выходными. Так, удалось протестировать:
- методом ПЦР – 28 290 человек;
- методом ИФА – 4 574 человека;
- экспресс-тестами – 20 950 человек.
Всего по состоянию на утро 3 октября в Украине провели 12 950 678 исследований методом ПЦР.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 220 случаев;
- Винницкая область – 117 случаев;
- Волынская область – 170 случаев;
- Днепропетровская область – 855 случаев;
- Донецкая область – 402 случая;
- Житомирская область – 363 случая;
- Закарпатская область – 22 случая;
- Запорожская область – 224 случая;
- Ивано – Франковская область – 191 случай;
- Киевская область – 147 случаев;
- Кировоградская область – 73 случая;
- Луганская область – 165 случаев;
- Львовская область – 536 случаев;
- Николаевская область – 348 случаев;
- Одесская область – 571 случай;
- Полтавская область – 73 случая;
- Ровненская область – 131 случай;
- Сумская область – 334 случая;
- Тернопольская область – 360 случаев;
- Харьковская область – 1 073 случая;
- Херсонская область – 347 случаев;
- Хмельницкая область – 427 случаев;
- Черкасская область – 165 случаев;
- Черновицкая область – 462 случая;
- Черниговская область – 191 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как продвигается вакцинация
За прошедшие сутки 2 октября также 52 990 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированы – 24 190 человек.
Всего с начала вакцинальной кампании прививали 7 173 270 человек. Из них:
- получили одну дозу - 7 173 268 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 755 315 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 12 928 583 прививки.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
В Харькове от COVID-19 умерла еще одна роженица
Источник: Укринформ
В Харькове от коронавируса умерла 27-летняя роженица. Новорожденный малыш выжил и находится под наблюдением медиков. Женщину спасали в отделении Харьковской областной клинической больницы. На лечение будущая мама поступила еще 18 сентября.
5 областей соответствуют оранжевой зоне карантина
Источник: Минздрав
По состоянию на 3 октября сразу 5 областей Украины соответствуют оранжевой зоне эпидемической опасности. Тогда как все остальные регионы остаются "желтыми".
Согласно данным Министерства здравоохранения, в оранжевой зоне находятся:
- Запорожская,
- Ровненская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Черновицкая области.
В 3 регионах превысили показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. В то же время норма для региона зеленой зоны составляет меньше 60 на 100 тысяч населения. Уровень госпитализации в "желтых" областях:
- Запорожская область – 60,0,
- Харьковская область – 65,8,
- Черновицкая область – 69,4.
В Харькове за сутки целиком заполнилась коронавирусная больница
Источник: фейсбук Омельяненко
В Харькове областной специализированный диспансер радиационной защиты населения начал принимать больных с коронавирусом 1 октября. Уже через сутки не осталось свободных мест. Так, из 170 выделенных мест за сутки, до середины дня 2 октября, было заполнено более 150. Почти все из пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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Новости о коронавирусе в мире 3 октября
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 2 сентября в мире обнаружили более 234 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.
С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – 43 658 032. Следующими идут Великобритания, Индия, Турция, Бразилия и Россия.
В ООН рассчитывают, что к 2023 году удастся привить от COVID-19 весь мир
Источник: ТАСС
Сейчас единственным способом побороть пандемию является вакцинация. В Организации Объединенных Наций надеются, что к концу 2022 года удастся привить от коронавируса весь мир.
В Швеции 15-летним подросткам разрешат вакцинироваться
Источник: The Local
Шведские муниципалитеты решили разрешить 15-летним подросткам вакцинироваться против Covid-19 вопреки желанию родителей. С 11 октября программа начнет распространяться на детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Исследование коронавируса
Кому больше всего угрожает Дельта-штамм коронавируса
Источник: Science Direct
В американском журнале акушерства и гинекологии появилось исследования медиков, в котором говорится о повышенной опасности штамма коронавирус Дельта для определенной категории людей. Так, вариант Дельта опаснее для невакцинированных беременных женщин, чем исходный штамм недуга. Об этом заявили врачи в США, основываясь на данные нового исследования.