Дельта и беременность, смерть роженицы: новости о коронавирусе 3 октября

Дельта-штамм коронавируса опаснее для невакцинированных беременных женщин, чем исходный штамм недуга. В Харькове от COVID-19 умерла еще одна роженица. В ООН рассчитывают, что на конец 2022 года удастся привить от COVID-19 весь мир. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 3 октября

Статистика заболеваемости

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 2 октября, в Украине обнаружили 7 967 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых пациентов – 822 ребенка и 88 медработников.

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В больницы госпитализировали 3 300 человека с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Еще 1 483 пациентов выздоровели. Но, к сожалению, за минувшие сутки вирус унес жизни 126 инфицированных.

Темпы тестирования

В течение 2 октября в Украине провели 53,8 тысячи тестирований на коронавирус различными методами. Это почти вдвое меньше, чем за вчера. Такие темпы связывают с выходными. Так, удалось протестировать:

методом ПЦР – 28 290 человек;

методом ИФА – 4 574 человека;

экспресс-тестами – 20 950 человек.

Всего по состоянию на утро 3 октября в Украине провели 12 950 678 исследований методом ПЦР.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 220 случаев;

Винницкая область – 117 случаев;

Волынская область – 170 случаев;

Днепропетровская область – 855 случаев;

Донецкая область – 402 случая;

Житомирская область – 363 случая;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 224 случая;

Ивано – Франковская область – 191 случай;

Киевская область – 147 случаев;

Кировоградская область – 73 случая;

Луганская область – 165 случаев;

Львовская область – 536 случаев;

Николаевская область – 348 случаев;

Одесская область – 571 случай;

Полтавская область – 73 случая;

Ровненская область – 131 случай;

Сумская область – 334 случая;

Тернопольская область – 360 случаев;

Харьковская область – 1 073 случая;

Херсонская область – 347 случаев;

Хмельницкая область – 427 случаев;

Черкасская область – 165 случаев;

Черновицкая область – 462 случая;

Черниговская область – 191 случай.

в стране зарегистрировали 2 455 189 больных COVID-19. 2 263 407 из них уже преодолели инфекцию. Но по меньшей мере 56 775 инфицированных умерли от последствий, вызванных коронавирусом.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как продвигается вакцинация

За прошедшие сутки 2 октября также 52 990 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированы – 24 190 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании прививали 7 173 270 человек. Из них:

получили одну дозу - 7 173 268 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 755 315 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 12 928 583 прививки.



​Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

В Харькове от COVID-19 умерла еще одна роженица

Источник: Укринформ

В Харькове от коронавируса умерла 27-летняя роженица. Новорожденный малыш выжил и находится под наблюдением медиков. Женщину спасали в отделении Харьковской областной клинической больницы. На лечение будущая мама поступила еще 18 сентября.

5 областей соответствуют оранжевой зоне карантина

Источник: Минздрав

По состоянию на 3 октября сразу 5 областей Украины соответствуют оранжевой зоне эпидемической опасности. Тогда как все остальные регионы остаются "желтыми".

Согласно данным Министерства здравоохранения, в оранжевой зоне находятся:

Запорожская,

Ровненская,

Сумская,

Харьковская,

Черновицкая области.

В 3 регионах превысили показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. В то же время норма для региона зеленой зоны составляет меньше 60 на 100 тысяч населения. Уровень госпитализации в "желтых" областях:

Запорожская область – 60,0,

Харьковская область – 65,8,

Черновицкая область – 69,4.

В Харькове за сутки целиком заполнилась коронавирусная больница

Источник: фейсбук Омельяненко

В Харькове областной специализированный диспансер радиационной защиты населения начал принимать больных с коронавирусом 1 октября. Уже через сутки не осталось свободных мест. Так, из 170 выделенных мест за сутки, до середины дня 2 октября, было заполнено более 150. Почти все из пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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Новости о коронавирусе в мире 3 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 2 сентября в мире обнаружили более 234 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.

С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – 43 658 032. Следующими идут Великобритания, Индия, Турция, Бразилия и Россия.

В ООН рассчитывают, что к 2023 году удастся привить от COVID-19 весь мир

Источник: ТАСС

Сейчас единственным способом побороть пандемию является вакцинация. В Организации Объединенных Наций надеются, что к концу 2022 года удастся привить от коронавируса весь мир.

В Швеции 15-летним подросткам разрешат вакцинироваться

Источник: The Local

Шведские муниципалитеты решили разрешить 15-летним подросткам вакцинироваться против Covid-19 вопреки желанию родителей. С 11 октября программа начнет распространяться на детей в возрасте от 12 до 15 лет.

За сутки в России умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

Источник: Стопкоронавирус.рф

За минувшие сутки, 2 октября, в России зарегистрировали новый рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом. Так, за последние 24 часа от последствий заболевания умерли 890 человек. Больше всего летальных случаев обнаружили в таких регионах:

в Москве – 65;

Петербурге – 59;

Свердловской области – 46.

Предыдущий максимум в Российской Федерации зафиксировали накануне, 1 октября – 887 смертей. Кроме того, за сутки в стране коронавирус диагностировали у 25 769 человек.

Исследование коронавируса

Кому больше всего угрожает Дельта-штамм коронавируса

Источник: Science Direct

В американском журнале акушерства и гинекологии появилось исследования медиков, в котором говорится о повышенной опасности штамма коронавирус Дельта для определенной категории людей. Так, вариант Дельта опаснее для невакцинированных беременных женщин, чем исходный штамм недуга. Об этом заявили врачи в США, основываясь на данные нового исследования.