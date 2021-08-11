Кроме этого, штамм коронавируса Йота не так заразен, как Дельта. Об этом рассказала эпидемиолог из ВОЗ Мария Ван Керхов во время брифинга в Женеве.

В США считают иначе Заразнее и смертельнее: ученые исследовали новый штамм Йота

Предварительные данные, полученные из Нью-Йорка, свидетельствуют о том, что этот вариант (Йота – 24 канал) не приводит к более тяжелому заболеванию и к более серьезной вспышке заражений,

– заявила эксперт.

При этом она добавила, что в районах США, где преобладало инфицирование штаммом Йота, уже начинает доминировать штамм "Дельта".

Таким образом, вариант Дельта, кажется, преобладает над вариантом Йота,

– подытожила Ван Керхов.

Новые данные о штамме коронавируса Дельта

Источник: Минздрав

В Великобритании инфицированные штаммом Дельта составляют 90% от всех активных случаев COVID.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Наиболее распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. А вот кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.

Концентрация вируса в крови пациента с Дельта-штаммом в 1 000 раз больше, чем была у инфицированных диким штаммом.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала