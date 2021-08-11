Дельта или Йота: в ВОЗ ответили, какой штамм коронавируса опаснее

Предыдущие исследования указывают на то, что штамм коронавируса Йота по большей части не вызывает серьезного течения болезни. Поэтому в ВОЗ считают, что этот вариант менее опасен, чем штамм коронавируса Дельта.

Кроме этого, штамм коронавируса Йота не так заразен, как Дельта. Об этом рассказала эпидемиолог из ВОЗ Мария Ван Керхов во время брифинга в Женеве.

В США считают иначе Заразнее и смертельнее: ученые исследовали новый штамм Йота

Предварительные данные, полученные из Нью-Йорка, свидетельствуют о том, что этот вариант (Йота – 24 канал) не приводит к более тяжелому заболеванию и к более серьезной вспышке заражений,

– заявила эксперт.

При этом она добавила, что в районах США, где преобладало инфицирование штаммом Йота, уже начинает доминировать штамм "Дельта".

Таким образом, вариант Дельта, кажется, преобладает над вариантом Йота,

– подытожила Ван Керхов.

Новые данные о штамме коронавируса Дельта

Источник: Минздрав

В Великобритании инфицированные штаммом Дельта составляют 90% от всех активных случаев COVID.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Наиболее распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. А вот кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.

Концентрация вируса в крови пациента с Дельта-штаммом в 1 000 раз больше, чем была у инфицированных диким штаммом.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала