Штамм коронавируса Дельта (B.1.617 или G / 452R.V3) впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Сначала его называли двойным мутантом, так как он имеет две значительных мутации E484Q и L452R, которые позволяют вирусу легче проникать в клетки.
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Затем его переименовали на "тройного мутанта". Но со временем от этих определений отошли, поскольку у этого штамма, как и у других, гораздо больше мутаций.
На сколько штамм Дельта опасен
Штамм коронавируса Дельта сразу вызвал беспокойство. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой. Он быстро распространялся и упорно становился доминантным в тех странах, в которых его выявили.
Недавно сотрудники Института Ашера при Эдинбургском университете и Совета по общественному здравоохранению Шотландии провели исследование, которое подтвердило, что Дельта-вариант не только быстрее распространяется, но и имеет в 1,85 раза выше риск госпитализации, чем британский штамм SARS-CoV- 2. Кроме этого, индийский вариант начал "косить" детей и подростков.
Да, в Соединенном Королевстве передача штамма Дельта достигла пика у молодой возрастной группы в возрасте от 12 до 20 лет. Во время исследований случаи инфицирования Дельта-вариантом наблюдали у всех возрастных групп, но чаще всего у детей в возрасте от 5 до 9 лет и у обеспеченных людей.
Штамм коронавируса Дельта – симптомы
Все симптомы этого штамма коронавируса такие же, как и у исходного. Но чаще всего пациенты со штаммом Дельта жалуются на общее недомогание, высокую температуру, головную боль, боль в горле, кашель и насморк.
Вы можете подумать, что эти симптомы похожи на обычную простуду. Но при COVID-19 они проходят значительно сложнее.
В начале июня 6 врачей из Индии, которые занимаются COVID-пациентами, сообщили о том, что у инфицированных Дельта-штаммом бывают необычные осложнения. Среди них: нарушение слуха, отеки шеи, тяжелые формы тонзиллита, тяжелые расстройства желудка и тромбообразования, которые приводят к гангрене.
Кроме этого, врачи обнаруживают тромбы в кровеносных сосудах, питающих кишечник, из-за чего пациенты страдают от боли в животе.
Штамм Дельта мутирует слишком быстро
Начальный штамм Дельта продолжает мутировать. Существует как минимум две отдельных группы варианта, известные как Delta-AY.1 и Delta AY.2. Самым распространенным является AY.1.
Сейчас по миру начинает распространяться штамм Дельта Плюс, который имеет дополнительную мутацию K417N в спаечном белке. Такая же мутация в штамме Бета, который впервые обнаружили в Африке. Считается, что эта мутация способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.
Является ли Дельта Плюс заразнее или более смертоносным вариантом SARS-CoV-2 пока неизвестно. Сейчас этот вариант вызывает интерес ученых, но его пока не классифицируют как таковой, который "вызывает беспокойство".
Между тем Дельта Плюс зарегистрировали в 10 странах: Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.
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На сколько COVID-вакцины эффективны против Дельта-штамма
Результаты анализа ученых из Оксфордского университета свидетельствуют, что вакцины Pfizer и AstraZeneca, обеспечивают более 90% защиты от госпитализации вследствие заражения Дельта-вариантом.
Недавно директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан призвал мировых лидеров и представителей здравоохранения защитить людей, предоставив вакцины как можно большему количеству стран.
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Почему коронавирус мутирует
Источник: Healthline
- Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом. Проще говоря, это совокупность генетического материала, упакованного внутрь белковой оболочки. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.
- Чем больше копий вируса создается, тем больше возникает его мутаций. Их основная цель – выживание. Эволюционно остаются самые сильные варианты, которые способны противостоять иммунитету и те, что легче всего инфицируют. Таким образом сильные популяции вирусов вытесняют слабые.
- Интенсивная мутация коронавируса вполне естественная и большинство новых вариантов не представляют опасности. Но ирония заключается в том, что часть людей остается благоприятной к вирусу, а другая имеет иммунитет, вирус получает идеальные условия для эволюции. Он продолжает создавать много своих копий в восприимчивых организмах и пытается заразить тех людей, у которых уже есть антитела. Эволюция отберет самых сильных. Поэтому самое главное сейчас – вакцинировать как можно большее количество населения мира, чтобы не начинать создание и разработку COVID-вакцин с нуля.