Официально эпидемиологи зарегистрировали около 20 случаев нового варианта штамма коронавируса в 4 районах штата Махараштра: Синдхудург, Ратнагири, Палгаре и Джалгаон. Образцы отправили на секвенирование генома (определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности), чтобы изучить подробнее специфику нового штамма, а также то, является ли новый вариант доминантным.

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Власти индийского штата подтвердили СМИ получение отчета о секвенировании генома от Института геномики и интегративной биологии, но пока отказались подробно обсуждать этот вопрос.

Доклад обсудят на заседании, которое состоится в понедельник, и тогда объявят выводы.

Что известно об индийском штамме коронавируса

В конце марта 2021 года в Индии обнаружили новый вид коронавируса с двойной мутацией.

Этот вариант более заразен, чем коронавирус SARS-CoV-2.

Он распространяется по стране настолько быстро, что ВОЗ признала его международной угрозой.

Как сообщалось, "индийская" версия COVID-19 содержит две мутации, которые "помогают вирусу прикрепляться к клеткам".

Одна из мутаций, E484Q, аналогичная E484K, обнаруженная ранее в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах. Другая мутация, L452R, также была зафиксирована в "калифорнийском" штамме.

Почему коронавирус мутирует?

Вирусы, особенно РНК-вирусы, постоянно мутируют. SARS CoV-2 является РНК-вирусом – это ничто иное, как совокупность генетического материала внутри белковой оболочки. А потому, как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые, соответственно, продолжают инфицировать другие клетки.

К слову, в Индии есть еще одна проблема – в стране активно развивается грибковое заболевание, известное как "черный грибок" – мукормикоз (осложнение, вызванное грибковой инфекцией), а также первый случай инфицирования аспергиллезом, который еще называют "зеленым грибком".

По состоянию на 21 июня в Индии зафиксировали около 30 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами болезни стали более 386 тысяч граждан страны (данные СНБО Украины).