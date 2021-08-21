Дельта на Львовщине

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко. Она подчеркнула, что Дельта вдвое заразнее предыдущих вариантов вируса.

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Следовательно, он может вызвать более тяжелое течение болезни у невакцинированных. Вместе с тем, о состоянии больных не сообщается. Отметила лишь, что больные ранее не контактировали между собой. Возвращался ли кто-то ранее из-за границы или заразился дома – также не известно.

Люди разные. Не знакомы между собой,

– написала главный медик области.

Она также напомнила о необходимости носить маски в транспорте и общественных местах. А также о необходимости социальной дистанции.

Сколько всего Дельты в Украине

Как сообщил в фейсбуке санитарный врач Игорь Кузин, всего в Украине зарегистрировали более 520 случаев заражения Дельта-штаммом коронавируса. Так, с недавних пор количество выявленных случаев этого штамма возросло более чем вдвое.

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Последние новости о Дельта-штамме в Украине:

13 августа новый штамм коронавируса Дельта обнаружили в Сумской области.

Также наличие инфекции подозревают и у больных коронавирусом детей из лагеря "Молодая гвардия", где недавно выявили вспышку.

На Тернопольщине штамм коронавируса Дельта обнаружили у 9-месячного ребенка.

Недавно в Винницкой области умерли 3 инфицированных. Всего в регионе обнаружили 25 носителей этого штамма.

Накануне вирус унес жизнь одного человека из Житомирской области.

В Ровненской области уровень инфицирования Дельта-вариантом составляет 80% от всех новых случаев.

В городе Копычинцы Тернопольской области от коронавируса умерла 48-летняя женщина. Ранее у нее обнаружили штамм Дельта.

Ученые из Национальной академии наук Украины отметили, что точное количество инфицированных штаммом Дельта в стране – неизвестно.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Полностью сообщение главного санитарного врача Львовщины:

Еще 17 случаев Дельта-штамма коронавируса обнаружили на Львовщине. Всего – 24 случая. Люди разные. Не знакомы между собой. Следовательно, учитывая, что Дельта штамм вдвое заразнее предыдущих и может вызвать более тяжелое течение болезни у невакцинированных лиц, напоминаю: