Дельта на Львовщине
Об этом сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко. Она подчеркнула, что Дельта вдвое заразнее предыдущих вариантов вируса.
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Следовательно, он может вызвать более тяжелое течение болезни у невакцинированных. Вместе с тем, о состоянии больных не сообщается. Отметила лишь, что больные ранее не контактировали между собой. Возвращался ли кто-то ранее из-за границы или заразился дома – также не известно.
Люди разные. Не знакомы между собой,
– написала главный медик области.
Она также напомнила о необходимости носить маски в транспорте и общественных местах. А также о необходимости социальной дистанции.
Сколько всего Дельты в Украине
Как сообщил в фейсбуке санитарный врач Игорь Кузин, всего в Украине зарегистрировали более 520 случаев заражения Дельта-штаммом коронавируса. Так, с недавних пор количество выявленных случаев этого штамма возросло более чем вдвое.
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Последние новости о Дельта-штамме в Украине:
- 13 августа новый штамм коронавируса Дельта обнаружили в Сумской области.
- Также наличие инфекции подозревают и у больных коронавирусом детей из лагеря "Молодая гвардия", где недавно выявили вспышку.
- На Тернопольщине штамм коронавируса Дельта обнаружили у 9-месячного ребенка.
- Недавно в Винницкой области умерли 3 инфицированных. Всего в регионе обнаружили 25 носителей этого штамма.
- Накануне вирус унес жизнь одного человека из Житомирской области.
- В Ровненской области уровень инфицирования Дельта-вариантом составляет 80% от всех новых случаев.
- В городе Копычинцы Тернопольской области от коронавируса умерла 48-летняя женщина. Ранее у нее обнаружили штамм Дельта.
- Ученые из Национальной академии наук Украины отметили, что точное количество инфицированных штаммом Дельта в стране – неизвестно.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Полностью сообщение главного санитарного врача Львовщины:
Еще 17 случаев Дельта-штамма коронавируса обнаружили на Львовщине. Всего – 24 случая. Люди разные. Не знакомы между собой. Следовательно, учитывая, что Дельта штамм вдвое заразнее предыдущих и может вызвать более тяжелое течение болезни у невакцинированных лиц, напоминаю:
- маски в транспорте и общественных местах являются необходимыми;
- социальная дистанция является необходимой;
- ВАКЦИНАЦИЯ ДВУМЯ ДОЗАМИ ВАКЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОЙ!!!!
- ЦЕНТРЫ МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ РАБОТАЮТ ЕЖЕДНЕВНО!