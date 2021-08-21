Дельта распространяется в Львовской области: выявили еще 17 новых случаев опасного штамма

Еще 17 новых случаев Дельты – штамма коронавируса, обнаружили на Львовщине. За все время всего зафиксировали 24 случая.

Дельта на Львовщине

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко. Она подчеркнула, что Дельта вдвое заразнее предыдущих вариантов вируса.

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Следовательно, он может вызвать более тяжелое течение болезни у невакцинированных. Вместе с тем, о состоянии больных не сообщается. Отметила лишь, что больные ранее не контактировали между собой. Возвращался ли кто-то ранее из-за границы или заразился дома – также не известно.

Люди разные. Не знакомы между собой,

– написала главный медик области.

Она также напомнила о необходимости носить маски в транспорте и общественных местах. А также о необходимости социальной дистанции.

Сколько всего Дельты в Украине

Как сообщил в фейсбуке санитарный врач Игорь Кузин, всего в Украине зарегистрировали более 520 случаев заражения Дельта-штаммом коронавируса. Так, с недавних пор количество выявленных случаев этого штамма возросло более чем вдвое.

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Последние новости о Дельта-штамме в Украине:

13 августа новый штамм коронавируса Дельта обнаружили в Сумской области.

Также наличие инфекции подозревают и у больных коронавирусом детей из лагеря "Молодая гвардия", где недавно выявили вспышку.

На Тернопольщине штамм коронавируса Дельта обнаружили у 9-месячного ребенка.

Недавно в Винницкой области умерли 3 инфицированных. Всего в регионе обнаружили 25 носителей этого штамма.

Накануне вирус унес жизнь одного человека из Житомирской области.

В Ровненской области уровень инфицирования Дельта-вариантом составляет 80% от всех новых случаев.

В городе Копычинцы Тернопольской области от коронавируса умерла 48-летняя женщина. Ранее у нее обнаружили штамм Дельта.

Ученые из Национальной академии наук Украины отметили, что точное количество инфицированных штаммом Дельта в стране – неизвестно.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Полностью сообщение главного санитарного врача Львовщины:

Еще 17 случаев Дельта-штамма коронавируса обнаружили на Львовщине. Всего – 24 случая. Люди разные. Не знакомы между собой. Следовательно, учитывая, что Дельта штамм вдвое заразнее предыдущих и может вызвать более тяжелое течение болезни у невакцинированных лиц, напоминаю: