Так, по состоянию на конец августа в Украине было 855 официально подтвержденных случаев штамма коронавируса Дельта. Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения.

Внимание В шаге от Оранжевой зоны карантина: одна из областей Украины в опасности

При этом 26 из них подтвердили методом секвенирования. Остальные – 829 случаев – обнаружили с помощью ПЦР.

В ходе таргетной полимеразной цепной реакции было определено наличие мутации, характерной для Дельта-штамма,

– говорится в сообщении Минздрава.

В каких областях есть Дельта

В ведомстве отметили, что больше всего случаев штамма дельты официально зафиксировали в 5 областях:

Черновицкой – 68;

Одесской – 61;

Ровенской – 60;

Ивано-Франковской – 58;

Тернопольской – 52.

Наименьшее количество случаев обнаружили в Днепропетровской и Херсонской областях – 3 и 2 случая соответственно. Среди других регионов, в которых "гуляет" этот вариант недуга, такие области:

Волынская, Киевская и Донецкая – по 47 случаев;

Харьковская – 45;

Винницкая и Луганская – по 43;

Житомирская и Хмельницкая – по 39;

Закарпатская – 37;

Полтавская – 31;

Черниговская – 25;

Львовская – 24;

Черкасская – 20;

Кировоградская – 18;

Киев – 20;

Запорожская – 11;

Сумская – 10;

Николаевская – 4.

Что известно о штамме Дельта: кратко

Это вариант коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в декабре 2020 года в Индии.

В Великобритании инфицированные штаммом Дельта составляют 90% от всех активных случаев COVID.

По данным НАН Украины, мощную новую волну заражения коронавирусом можно ожидать тогда, когда доля заражения штаммом Дельта достигнет примерно 90% от новых случаев.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Наиболее распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Зато кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.