Дельта-штамм в Украине: сколько случаев в каждой области

3 сентября 2021 , 19:53
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Источник:

"Радио Свобода"

В последние дни в Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом. Ежедневно фиксируют все больше случаев. Подозревают, это может быть связано с Дельта-штаммом.

Так, по состоянию на конец августа в Украине было 855 официально подтвержденных случаев штамма коронавируса Дельта. Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения.

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При этом 26 из них подтвердили методом секвенирования. Остальные – 829 случаев – обнаружили с помощью ПЦР.

В ходе таргетной полимеразной цепной реакции было определено наличие мутации, характерной для Дельта-штамма,
 – говорится в сообщении Минздрава.

В каких областях есть Дельта

В ведомстве отметили, что больше всего случаев штамма дельты официально зафиксировали в 5 областях:

  • Черновицкой – 68;
  • Одесской – 61;
  • Ровенской – 60;
  • Ивано-Франковской – 58;
  • Тернопольской – 52.

Наименьшее количество случаев обнаружили в Днепропетровской и Херсонской областях – 3 и 2 случая соответственно. Среди других регионов, в которых "гуляет" этот вариант недуга, такие области:

  • Волынская, Киевская и Донецкая – по 47 случаев;
  • Харьковская – 45;
  • Винницкая и Луганская – по 43;
  • Житомирская и Хмельницкая – по 39;
  • Закарпатская – 37;
  • Полтавская – 31;
  • Черниговская – 25;
  • Львовская – 24;
  • Черкасская – 20;
  • Кировоградская – 18;
  • Киев – 20;
  • Запорожская – 11;
  • Сумская – 10;
  • Николаевская – 4.

Что известно о штамме Дельта: кратко

  • Это вариант коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в декабре 2020 года в Индии.
  • В Великобритании инфицированные штаммом Дельта составляют 90% от всех активных случаев COVID.
  • По данным НАН Украины, мощную новую волну заражения коронавирусом можно ожидать тогда, когда доля заражения штаммом Дельта достигнет примерно 90% от новых случаев.
  • Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Наиболее распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Зато кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

 

Автор: Аліна Оліховська