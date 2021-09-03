Дельта-штамм в Украине: сколько случаев в каждой области
Источник:"Радио Свобода"
В последние дни в Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом. Ежедневно фиксируют все больше случаев. Подозревают, это может быть связано с Дельта-штаммом.
Так, по состоянию на конец августа в Украине было 855 официально подтвержденных случаев штамма коронавируса Дельта. Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения.
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При этом 26 из них подтвердили методом секвенирования. Остальные – 829 случаев – обнаружили с помощью ПЦР.
В ходе таргетной полимеразной цепной реакции было определено наличие мутации, характерной для Дельта-штамма,
– говорится в сообщении Минздрава.
В каких областях есть Дельта
В ведомстве отметили, что больше всего случаев штамма дельты официально зафиксировали в 5 областях:
- Черновицкой – 68;
- Одесской – 61;
- Ровенской – 60;
- Ивано-Франковской – 58;
- Тернопольской – 52.
Наименьшее количество случаев обнаружили в Днепропетровской и Херсонской областях – 3 и 2 случая соответственно. Среди других регионов, в которых "гуляет" этот вариант недуга, такие области:
- Волынская, Киевская и Донецкая – по 47 случаев;
- Харьковская – 45;
- Винницкая и Луганская – по 43;
- Житомирская и Хмельницкая – по 39;
- Закарпатская – 37;
- Полтавская – 31;
- Черниговская – 25;
- Львовская – 24;
- Черкасская – 20;
- Кировоградская – 18;
- Киев – 20;
- Запорожская – 11;
- Сумская – 10;
- Николаевская – 4.
Что известно о штамме Дельта: кратко
- Это вариант коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в декабре 2020 года в Индии.
- В Великобритании инфицированные штаммом Дельта составляют 90% от всех активных случаев COVID.
- По данным НАН Украины, мощную новую волну заражения коронавирусом можно ожидать тогда, когда доля заражения штаммом Дельта достигнет примерно 90% от новых случаев.
- Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Наиболее распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Зато кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.