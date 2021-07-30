В ведомстве также предупредили о том, что заболеваемость в большинстве регионах продолжает стремительно расти в течение последнего месяца. Еще в начале мая 2021 года ВОЗ объявила штамм Дельта международной угрозой.

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По словам генерального директора организации Тедроса Гебреисуса, только за последние 4 недели:

  • штамм Дельта обнаружили на территориях 132 стран;
  • в 5 из 6 регионов ВОЗ заболеваемость увеличилась на 50 – 80%;

"В течение этого же периода, на территории Африки смертность от коронавируса стремительно увеличилась на 80%", – отметил Гебреисус.

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