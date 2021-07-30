В ведомстве также предупредили о том, что заболеваемость в большинстве регионах продолжает стремительно расти в течение последнего месяца. Еще в начале мая 2021 года ВОЗ объявила штамм Дельта международной угрозой.

Важно В Китае вспышка Дельты: источником инфекции стал авиарейс из России

По словам генерального директора организации Тедроса Гебреисуса, только за последние 4 недели:

штамм Дельта обнаружили на территориях 132 стран;

в 5 из 6 регионов ВОЗ заболеваемость увеличилась на 50 – 80%;

"В течение этого же периода, на территории Африки смертность от коронавируса стремительно увеличилась на 80%", – отметил Гебреисус.

Обратите внимание! Сейчас официально в Минздраве зарегистрировали лишь 17 случаев заболевания штаммом Дельта в Украине. Впрочем, реальное количество больных может быть больше. Все из-за небольшого количества сделанных тестов.

Штамм коронавируса Дельта: главное

Впервые его зафиксировали в Индии. Он распространен также и в России, Португалии, Великобритании, США и Германии.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.

По данным австралийских врачей, для передачи Дельта-варианта достаточно от 5 до 10 секунд.