Об этом рассказал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. Также он отметил, что опасный штамм обнаружили у 13-летнего подростка, с ним все в порядке.

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Смерть от Дельты в Винницкой области

В частности, на Винниччине из 25 больных штаммом коронавируса Дельта умерло 3 человек:

мужчина и женщина из Гайсинского района – обоим было по 83 года;

73-летний мужчина из Винницкого района.

Он предположил, что этот штамм мог из России завести мужчина, которого 3 недели назад госпитализировали с тяжелыми симптомами коронавирусной болезни в больницу.

По словам Борзова, с 150 официально подтвержденных случаев штамм коронавируса Дельта в Украине, о которых ранее заявлял главный санитарный врач Игорь Кузин, 25 – обнаружили в Винницкой области. Вместе с тем Винниччина занимает 7 место по количеству проведенных прививок.