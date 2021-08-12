Дельта-штамм в Винницкой области: три человека, которые были инфицированы, умерли

В Винницкой области накануне подтвердили 25 случаев инфицирования штаммом коронавируса Дельта. Трое больных, к сожалению, умерли.

Об этом рассказал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. Также он отметил, что опасный штамм обнаружили у 13-летнего подростка, с ним все в порядке.

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Смерть от Дельты в Винницкой области

В частности, на Винниччине из 25 больных штаммом коронавируса Дельта умерло 3 человек:

мужчина и женщина из Гайсинского района – обоим было по 83 года;

73-летний мужчина из Винницкого района.

Он предположил, что этот штамм мог из России завести мужчина, которого 3 недели назад госпитализировали с тяжелыми симптомами коронавирусной болезни в больницу.

По словам Борзова, с 150 официально подтвержденных случаев штамм коронавируса Дельта в Украине, о которых ранее заявлял главный санитарный врач Игорь Кузин, 25 – обнаружили в Винницкой области. Вместе с тем Винниччина занимает 7 место по количеству проведенных прививок.



Больше о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Тест-системы для Дельты

В частности, как отметил глава ОГА, Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины приобрел тест-системы для выявления новых опасных мутаций коронавируса.

"То есть отныне на областном уровне инфекционисты могут диагностировать этот штамм. До этого образцы отправляли в Киев", – отметил Борзов.

Коронавирус в Украине: коротко

Всего в Украине сегодня, 12 августа, сообщили об инфицировании коронавирусом 1 247 человек, среди них 77 детей и 41 медработник.

Штамм Дельта все чаще регистрируют в украинских областях. Например, на Ровненщине 80% пациентов с COVID-19 инфицированы именно им.

Согласно прогнозу ученых Национальной академии наук Украины, новую мощную волну можно ожидать, когда доля заражения штаммом Дельта достигнет примерно 90% от новых случаев в целом по Украине.

Текст публикации главы Винницкой ОГА Сергея Борзова:

Седьмое место занимает Винниччина по количеству проведенных прививок и диагностирует мутировавший штамм Дельта, – привезенный из России. Из 25 зараженных трое умерли: мужчина и женщина из Гайсинского района – обоим по 83 года и 73-летний мужчина из Винницкого района. Об этом сегодня говорил на брифинге в Центре вакцинации в Тывровский общине.

Хотел бы обратить внимание, что информация о 13-летнем умершем инфицированном Дельтой, не соответствует действительности. Вчера и сегодня такую новость распространяли на центральных телеканалах. Да, действительно среди инфицированных винничан со штаммом Дельта, есть 13-летний больной. Он жив!

...Имеем обнаруженный мутировавший штамм коронавируса Дельта: с 150 официально подтвержденных образцов в Украине, 25 – винницкие. Из этих 25 инфицированных – трое умерло... Винничина – один из первых регионов, который инициировал ускорение исследований на идентификацию мутировавшего штамма коронавируса Дельта.

На прошлой неделе Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины приобрел тест-системы для мультиплексной дифференциации новых опасных мутантных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в частности, вариант Дельта. То есть отныне на областном уровне инфекционисты могут диагностировать этот штамм.

До этого образцы отправляли в Киев.

Да, этот вирус циркулирует в области. Вероятнее всего, Дельту на Винниччину "привезли" из России. Мужчина был госпитализирован три недели назад с тяжелыми симптомами коронавирусной болезни. О таком предположении на совместном брифинге в Виннице вчера рассказал Степан Томин – заведующий отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний областного центра контроля и профилактики болезней. Дельту фиксируют и в других регионах Украины. Новой волны нам не миновать. Это должен понять каждый. Поэтому прошу винничан вакцинироваться. Других инструментов борьбы с коронавирусом нет!

...Берегите себя! Не забывайте о масках, дистанции, антисептиках. И вакцинируйтесь!