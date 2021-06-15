Вспышки варианта Delta уже зарегистрировали в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Ученые считают, что этот вариант вируса более инфекционный и вызывает тяжелое течение заболевания.

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По словам бывшего комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотта Готлиба, случаи Delta-варианта в стране удваиваются примерно каждые две недели и составляют 10% всех новых случаев.

Зато в Великобритании на вариант Delta уже приходится более 90% новых случаев инфицирования.

В то время как органы здравоохранения по всему миру собирают и обмениваются данными о распространении нового варианта, есть опасения, что в странах с менее надежными системами мониторинга этот вариант вируса распространился уже значительно сильнее, чем известно.

Декан школы общественного здравоохранения при Университете Брауна в США Ашиш Джа назвал вариант Delta "самым заразным вариантом, который мы когда-либо видели".

К слову, в начале июня ВОЗ начала маркировать новые штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы не "дискриминировать или стигматизировать" страны, в которых они были впервые обнаружены.

Новые названия вариантов COVID-19

Самые опасные варианты коронавируса:

B117 (впервые обнаружен в Великобритании) – Alpha,

B1351 (впервые обнаружен в ЮАР) – Beta,

P1 (впервые зафиксирован в Бразилии) – Gamma,

B16172 (обнаружен в Индии) – Delta.

Варианты, к которым повышено внимание: